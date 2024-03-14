https://ria.ru/20240314/vybory-1932861341.html

Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента

Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024

Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:18

2024-03-14T09:18

2024-03-14T09:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей собянин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владимир путин

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924890702_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_52b609e6363ae0a6c675df8c19043b3d.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно доверить свое будущее и будущее близких. "В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких", - написал Собянин. Он отметил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти России, ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. "Президент - Верховный главнокомандующий Вооружённых сил, что особенно важно в нынешнее время", - уточнил мэр. Собянин добавил, что Москва является сердцем России, столицей и крупнейшим городом страны. Голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо. "Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта", - сообщил мэр. Он напомнил, что на избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом. "Прошу вас сделать свой выбор", - добавил Собянин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сергей собянин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владимир путин, владислав даванков, выборы президента рф