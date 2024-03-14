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Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:18 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vybory-1932861341.html
Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента
Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента - РИА Новости, 14.03.2024
Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:18
2024-03-14T09:18
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей собянин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владимир путин
владислав даванков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно доверить свое будущее и будущее близких. "В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких", - написал Собянин. Он отметил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти России, ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан. "Президент - Верховный главнокомандующий Вооружённых сил, что особенно важно в нынешнее время", - уточнил мэр. Собянин добавил, что Москва является сердцем России, столицей и крупнейшим городом страны. Голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо. "Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта", - сообщил мэр. Он напомнил, что на избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом. "Прошу вас сделать свой выбор", - добавил Собянин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, сергей собянин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владимир путин, владислав даванков, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Собянин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владимир Путин, Владислав Даванков, Выборы президента РФ
Собянин призвал москвичей голосовать на выборах президента

Собянин призвал отдать голос на выборах за человека, кому можно доверить будущее

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале призвал москвичей принять участие в выборах президента России и проголосовать за человека, которому можно доверить свое будущее и будущее близких.
"В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких", - написал Собянин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Он отметил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти России, ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан.
"Президент - Верховный главнокомандующий Вооружённых сил, что особенно важно в нынешнее время", - уточнил мэр.
Собянин добавил, что Москва является сердцем России, столицей и крупнейшим городом страны. Голос москвичей на выборах традиционно звучит весомо.
"Принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08.00 15 марта до 20.00 17 марта", - сообщил мэр.
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
Он напомнил, что на избирательных участках проголосовать можно традиционным способом бумажным бюллетенем или воспользоваться специальным электронным терминалом. "Прошу вас сделать свой выбор", - добавил Собянин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей СобянинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладимир ПутинВладислав ДаванковВыборы президента РФ
 
 
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