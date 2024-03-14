https://ria.ru/20240314/vsu-1932986746.html

Удары ВСУ не разобьют общество, уверен белгородский губернатор

Удары ВСУ не разобьют общество, уверен белгородский губернатор - РИА Новости, 14.03.2024

Удары ВСУ не разобьют общество, уверен белгородский губернатор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после массированных обстрелов региона со стороны ВСУ в четверг заявил в своем Telegram-канале, что у врага не... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:01

2024-03-14T16:01

2024-03-14T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после массированных обстрелов региона со стороны ВСУ в четверг заявил в своем Telegram-канале, что у врага не получится разбить единение в обществе, нанося удары по мирному населению. Гладков опубликовал обращение, в котором подчеркнул, что в регионе - особенно в Грайворонском городском округе и Белгороде - выдался очень непростой день. "Самое страшное и самое тяжелое, что могло произойти" – погибли два человека, еще несколько получили ранения, подчеркнул он. "Главное, что мы сейчас видим, – враг продолжает наносить удары по мирному населению. Понятно, зачем он это делает – он делает это для того, чтобы посеять панику и недоверие, злость и негодование, чтобы разбить единение в нашем обществе. Я уверен, что ему ничего не удастся", - сказал губернатор. "Мы видим, насколько лживые информационные атаки ведутся, каждый день мы насчитываем несколько десятков, которые обрушиваются на нас, они понятные, простые, незамысловатые. Я считаю, что они проходят практически мимо нас всех, мы справимся с этой проблемой", - добавил Гладков. Гладков подчеркнул - все, что необходимо для безопасности, делают российские Вооруженные силы, Минобороны РФ, ФСБ, Погранслужба, Росгвардия. "Конечно, работы еще много, но я уверен, что Победа впереди", - резюмировал губернатор. В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. Для сегодняшнего обстрела Белгорода ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire, об этом свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20240314/obstrely-1932850813.html

https://ria.ru/20240314/drg-1932958524.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белгород, вячеслав гладков, белгородская область