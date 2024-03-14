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Эксперт из КНР объяснил, почему ВСУ не может противостоять войскам России - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:34 14.03.2024 (обновлено: 05:36 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vsu-1932848226.html
Эксперт из КНР объяснил, почему ВСУ не может противостоять войскам России
Эксперт из КНР объяснил, почему ВСУ не может противостоять войскам России - РИА Новости, 14.03.2024
Эксперт из КНР объяснил, почему ВСУ не может противостоять войскам России
Вооруженным силам Украины сегодня не хватает вооружений и боевого духа, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, заявил китайской... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:34
2024-03-14T05:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Вооруженным силам Украины сегодня не хватает вооружений и боевого духа, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. "ЕС осознает, что боевой дух (солдат - ред.) и запасы вооружений Украины в настоящее время недостаточны, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, и именно поэтому члены НАТО, как сообщается, рассматривают возможность отправки войск на Украину, чтобы предотвратить прямую атаку российских войск на Киев или захват Одессы, поскольку это сведет на нет усилия США и ЕС на Украине", - сказал Цуй Хэн. Издание отмечает, что после двух лет украинского кризиса все яснее видно, что Запад устает и слабеет в своих возможностях на фоне затяжного конфликта. Основная цель Запада сегодня, по мнению авторов, заключается в укреплении обороноспособности Украины, чтобы гарантировать, что Киев продолжит сражаться на поле боя. В условиях возможной эскалации конфликта возрастает посредническая роль Китая, пишет газета. "Сегодняшняя ситуация демонстрирует, что конфликт, скорее всего, будет обостряться, поэтому даже если Китай не сможет немедленно собрать всех за стол переговоров, он может, по крайней мере, способствовать снижению рисков просчетов и избежать эскалации между конфликтующими сторонами", - добавил Цуй Хэн. Специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во вторник завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. В ходе поездки он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/poteri-1932842891.html
https://ria.ru/20240313/syrskiy-1932825776.html
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украина, россия, китай, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Китай, В мире
Эксперт из КНР объяснил, почему ВСУ не может противостоять войскам России

Цуй Хэн: ВСУ не хватает оружия и боевого духа для противостояния войскам России

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Вооруженным силам Украины сегодня не хватает вооружений и боевого духа, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
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"ЕС осознает, что боевой дух (солдат - ред.) и запасы вооружений Украины в настоящее время недостаточны, чтобы противостоять потенциальному российскому наступлению, и именно поэтому члены НАТО, как сообщается, рассматривают возможность отправки войск на Украину, чтобы предотвратить прямую атаку российских войск на Киев или захват Одессы, поскольку это сведет на нет усилия США и ЕС на Украине", - сказал Цуй Хэн.
Издание отмечает, что после двух лет украинского кризиса все яснее видно, что Запад устает и слабеет в своих возможностях на фоне затяжного конфликта. Основная цель Запада сегодня, по мнению авторов, заключается в укреплении обороноспособности Украины, чтобы гарантировать, что Киев продолжит сражаться на поле боя.
В условиях возможной эскалации конфликта возрастает посредническая роль Китая, пишет газета.
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"Сегодняшняя ситуация демонстрирует, что конфликт, скорее всего, будет обостряться, поэтому даже если Китай не сможет немедленно собрать всех за стол переговоров, он может, по крайней мере, способствовать снижению рисков просчетов и избежать эскалации между конфликтующими сторонами", - добавил Цуй Хэн.
Специальный представитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй во вторник завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. В ходе поездки он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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