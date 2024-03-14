https://ria.ru/20240314/vrach-1932856438.html

Врач-блогер Бутрий покинул Россию

Врач-блогер Бутрий покинул Россию - РИА Новости, 14.03.2024

Врач-блогер Бутрий покинул Россию

Педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:32

2024-03-14T08:32

2024-03-14T10:19

россия

москва

катерина гордеева

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе в котором мы остановимся…" — написал он.В конце февраля Хамовнический суд Москвы назначил Бутрию десять суток ареста из-за его неоднозначных слов о врачах и россиянах в интервью Катерине Гордеевой*.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920008007.html

россия

москва

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россия, москва, катерина гордеева