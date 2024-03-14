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Врач-блогер Бутрий покинул Россию - РИА Новости, 14.03.2024
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08:32 14.03.2024 (обновлено: 10:19 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vrach-1932856438.html
Врач-блогер Бутрий покинул Россию
Врач-блогер Бутрий покинул Россию - РИА Новости, 14.03.2024
Врач-блогер Бутрий покинул Россию
Педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:32
2024-03-14T10:19
россия
москва
катерина гордеева
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе в котором мы остановимся…" — написал он.В конце февраля Хамовнический суд Москвы назначил Бутрию десять суток ареста из-за его неоднозначных слов о врачах и россиянах в интервью Катерине Гордеевой*.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, москва, катерина гордеева
Россия, Москва, Катерина Гордеева
Врач-блогер Бутрий покинул Россию

Автор блога "Заметки детского врача" Бутрий уехал из РФ после 10 суток ареста

© Фото из Telegram-канала Сергея БутринаСергей Бутрий
Сергей Бутрий
© Фото из Telegram-канала Сергея Бутрина
Сергей Бутрий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Педиатр и автор блога "Заметки детского врача" Сергей Бутрий вместе с семьей уехал из России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сейчас я обустраиваюсь, в ближайшее время планирую открыть дистанционные консультации, начать очные консультации в городе в котором мы остановимся…" — написал он.
В конце февраля Хамовнический суд Москвы назначил Бутрию десять суток ареста из-за его неоднозначных слов о врачах и россиянах в интервью Катерине Гордеевой*.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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