https://ria.ru/20240314/vologodchina-1933038442.html

Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток

Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток - РИА Новости, 14.03.2024

Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток

Власти Вологодской области прорабатывают возможность развития экспорта в Китай, страны Северной Африки, а также на Ближний Восток, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:53

2024-03-14T18:53

2024-03-14T18:53

вологодская область

китай

ближний восток

георгий филимонов

экспорт

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области прорабатывают возможность развития экспорта в Китай, страны Северной Африки, а также на Ближний Восток, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В регионе ведется работа по открытию новых стран для действующих экспортеров: прорабатывается вопрос по экспорту сухого молока в Северную Африку, мороженого в Китай, кондитерских изделий в страны Ближнего Востока, осетровой икры в страны Персидского залива, Китай", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он поручил до конца года обеспечить достижение плановых показателей по экспорту продукции АПК, вовлечь во внешнеторговую деятельность новые предприятия агропромышленного комплекса. "На сегодняшний день для региона стоит приоритетная задача - увеличение объемов переработки сельхозпродукции собственного производства на территории области, увеличение объемов выпуска пищевой продукции и ее реализации. Для этого с 2024 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области смогут воспользоваться новыми мерами региональной поддержки. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение техники, машин и оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели запланировано 77,6 миллиона рублей", - отметил первый замгубернатора области - руководитель администрации губернатора региона Юрий Умеренко. По данным пресс-службы, еще одна мера поддержки - возмещение части затрат на переработку 1 тонны сырого молока. Для этого заложены средства федерального и областного бюджетов в сумме 71,5 миллиона рублей. Кроме того, предприятия пищевой промышленности активно пользуются программами льготного кредитования, а также работает программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. В материале отмечается, что в регионе реализуют крупные инвестпроекты в пищевой промышленности, в основном - в молочной отрасли, но увеличивают активность и предприятия мясной и кондитерской отраслей, а также предприятия по переработке ягод. В частности, "Сухонский молочный комбинат" планирует установку новых линий для ультрапастеризованного молока, розлива и фасовки сгущенного молока в жестяную банку и в мягкую упаковку, а предприятие "Северное молоко" планирует введение новых линий по фасовке рассольного сыра фета в увеличенном объеме – 500 граммов. В общей структуре экономики области пищевая и перерабатывающая промышленность занимает долю в 5,5%. Деятельность в этом секторе осуществляют 265 предприятий, с учетом выпуска напитков.

https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html

https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html

китай

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, ближний восток, георгий филимонов, экспорт