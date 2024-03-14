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Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток - РИА Новости, 14.03.2024
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Вологодская область
 
18:53 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/vologodchina-1933038442.html
Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток
Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток - РИА Новости, 14.03.2024
Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток
Власти Вологодской области прорабатывают возможность развития экспорта в Китай, страны Северной Африки, а также на Ближний Восток, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:53
2024-03-14T18:53
вологодская область
китай
ближний восток
георгий филимонов
экспорт
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области прорабатывают возможность развития экспорта в Китай, страны Северной Африки, а также на Ближний Восток, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В регионе ведется работа по открытию новых стран для действующих экспортеров: прорабатывается вопрос по экспорту сухого молока в Северную Африку, мороженого в Китай, кондитерских изделий в страны Ближнего Востока, осетровой икры в страны Персидского залива, Китай", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Он поручил до конца года обеспечить достижение плановых показателей по экспорту продукции АПК, вовлечь во внешнеторговую деятельность новые предприятия агропромышленного комплекса. "На сегодняшний день для региона стоит приоритетная задача - увеличение объемов переработки сельхозпродукции собственного производства на территории области, увеличение объемов выпуска пищевой продукции и ее реализации. Для этого с 2024 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области смогут воспользоваться новыми мерами региональной поддержки. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение техники, машин и оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели запланировано 77,6 миллиона рублей", - отметил первый замгубернатора области - руководитель администрации губернатора региона Юрий Умеренко. По данным пресс-службы, еще одна мера поддержки - возмещение части затрат на переработку 1 тонны сырого молока. Для этого заложены средства федерального и областного бюджетов в сумме 71,5 миллиона рублей. Кроме того, предприятия пищевой промышленности активно пользуются программами льготного кредитования, а также работает программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. В материале отмечается, что в регионе реализуют крупные инвестпроекты в пищевой промышленности, в основном - в молочной отрасли, но увеличивают активность и предприятия мясной и кондитерской отраслей, а также предприятия по переработке ягод. В частности, "Сухонский молочный комбинат" планирует установку новых линий для ультрапастеризованного молока, розлива и фасовки сгущенного молока в жестяную банку и в мягкую упаковку, а предприятие "Северное молоко" планирует введение новых линий по фасовке рассольного сыра фета в увеличенном объеме – 500 граммов. В общей структуре экономики области пищевая и перерабатывающая промышленность занимает долю в 5,5%. Деятельность в этом секторе осуществляют 265 предприятий, с учетом выпуска напитков.
https://ria.ru/20240313/kultura-1932824838.html
https://ria.ru/20240305/zhenschiny-volontery-1931293487.html
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китай, ближний восток, георгий филимонов, экспорт
Вологодская область, Китай, Ближний Восток, Георгий Филимонов, Экспорт

Вологодчина будет развивать экспорт в Африку, Китай и на Ближний Восток

© POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
© POOL
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Вологодской области прорабатывают возможность развития экспорта в Китай, страны Северной Африки, а также на Ближний Восток, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В регионе ведется работа по открытию новых стран для действующих экспортеров: прорабатывается вопрос по экспорту сухого молока в Северную Африку, мороженого в Китай, кондитерских изделий в страны Ближнего Востока, осетровой икры в страны Персидского залива, Китай", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
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Он поручил до конца года обеспечить достижение плановых показателей по экспорту продукции АПК, вовлечь во внешнеторговую деятельность новые предприятия агропромышленного комплекса.
"На сегодняшний день для региона стоит приоритетная задача - увеличение объемов переработки сельхозпродукции собственного производства на территории области, увеличение объемов выпуска пищевой продукции и ее реализации. Для этого с 2024 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Вологодской области смогут воспользоваться новыми мерами региональной поддержки. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение техники, машин и оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели запланировано 77,6 миллиона рублей", - отметил первый замгубернатора области - руководитель администрации губернатора региона Юрий Умеренко.
По данным пресс-службы, еще одна мера поддержки - возмещение части затрат на переработку 1 тонны сырого молока. Для этого заложены средства федерального и областного бюджетов в сумме 71,5 миллиона рублей.
Кроме того, предприятия пищевой промышленности активно пользуются программами льготного кредитования, а также работает программа компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам.
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В материале отмечается, что в регионе реализуют крупные инвестпроекты в пищевой промышленности, в основном - в молочной отрасли, но увеличивают активность и предприятия мясной и кондитерской отраслей, а также предприятия по переработке ягод.
В частности, "Сухонский молочный комбинат" планирует установку новых линий для ультрапастеризованного молока, розлива и фасовки сгущенного молока в жестяную банку и в мягкую упаковку, а предприятие "Северное молоко" планирует введение новых линий по фасовке рассольного сыра фета в увеличенном объеме – 500 граммов.
В общей структуре экономики области пищевая и перерабатывающая промышленность занимает долю в 5,5%. Деятельность в этом секторе осуществляют 265 предприятий, с учетом выпуска напитков.
 
Вологодская областьКитайБлижний ВостокГеоргий ФилимоновЭкспорт
 
 
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