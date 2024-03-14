https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой - РИА Новости, 14.03.2024
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:20
2024-03-14T11:20
2024-03-14T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366009_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_e4bd34c72f31a14d4067ca79981860e5.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало Минобороны в Telegram-канале."Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки", — вспоминает военнослужащий.Косякин рассказал, что с помощью двух кранов с вертолета сняли винты, а затем поставили его на трал и вывезли. На вопрос, как получилось провести такую крупную операцию в открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: "Ночью".ВСУ, которые в это время находились лишь в 15-17 километрах от российских солдат, "чуть-чуть не успели" их заметить — прилеты начались, когда военнослужащие уже отъехали, добавил Косякин.В зоне СВО Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда ее эвакуирует.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930582111.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923366009_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_a623f13df713bea264eaeeb3250e8d06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации вертолета с передовой
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало Минобороны в Telegram-канале
.
"Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки", — вспоминает военнослужащий.
Российский летчик рассказал, как спас сослуживца во время задания
Косякин рассказал, что с помощью двух кранов с вертолета сняли винты, а затем поставили его на трал и вывезли. На вопрос, как получилось провести такую крупную операцию в открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: "Ночью".
ВСУ, которые в это время находились лишь в 15-17 километрах от российских солдат, "чуть-чуть не успели" их заметить — прилеты начались, когда военнослужащие уже отъехали, добавил Косякин.
В зоне СВО Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда ее эвакуирует.
Российские военные рассказали, как уничтожили первый "Абрамс"