https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html

Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой

Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой - РИА Новости, 14.03.2024

Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой

Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:20

2024-03-14T11:20

2024-03-14T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало Минобороны в Telegram-канале."Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки", — вспоминает военнослужащий.Косякин рассказал, что с помощью двух кранов с вертолета сняли винты, а затем поставили его на трал и вывезли. На вопрос, как получилось провести такую крупную операцию в открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: "Ночью".ВСУ, которые в это время находились лишь в 15-17 километрах от российских солдат, "чуть-чуть не успели" их заметить — прилеты начались, когда военнослужащие уже отъехали, добавил Косякин.В зоне СВО Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда ее эвакуирует.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html

https://ria.ru/20240301/abrams-1930582111.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины