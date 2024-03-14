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Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 14.03.2024 (обновлено: 11:37 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой - РИА Новости, 14.03.2024
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:20
2024-03-14T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало Минобороны в Telegram-канале."Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки", — вспоминает военнослужащий.Косякин рассказал, что с помощью двух кранов с вертолета сняли винты, а затем поставили его на трал и вывезли. На вопрос, как получилось провести такую крупную операцию в открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: "Ночью".ВСУ, которые в это время находились лишь в 15-17 километрах от российских солдат, "чуть-чуть не успели" их заметить — прилеты начались, когда военнослужащие уже отъехали, добавил Косякин.В зоне СВО Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда ее эвакуирует.
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930974954.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930582111.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой

Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации вертолета с передовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский прапорщик Виталий Косякин рассказал, как вместе с сослуживцами эвакуировал вертолет, оставшись незамеченным для ВСУ. Его историю опубликовало Минобороны в Telegram-канале.
"Интересный эпизод был. Долгий, почти сутки", — вспоминает военнослужащий.
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Косякин рассказал, что с помощью двух кранов с вертолета сняли винты, а затем поставили его на трал и вывезли. На вопрос, как получилось провести такую крупную операцию в открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: "Ночью".
ВСУ, которые в это время находились лишь в 15-17 километрах от российских солдат, "чуть-чуть не успели" их заметить — прилеты начались, когда военнослужащие уже отъехали, добавил Косякин.
В зоне СВО Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда ее эвакуирует.
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