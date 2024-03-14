https://ria.ru/20240314/vengriya-1932846815.html

В Венгрии депутаты получали угрозы от украинских радикалов

В Венгрии депутаты получали угрозы от украинских радикалов - РИА Новости, 14.03.2024

В Венгрии депутаты получали угрозы от украинских радикалов

Лидер венгерской парламентской фракции "Наша Родина" и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил РИА Новости, что он лично и депутаты... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:00

2024-03-14T05:00

2024-03-14T05:04

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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Лидер венгерской парламентской фракции "Наша Родина" и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил РИА Новости, что он лично и депутаты его фракции неоднократно получали угрозы от украинских радикалов за последние месяцы."Украинские террористы угрожают целой парламентской фракции в Венгрии и лично мне - я также являюсь членом (Парламентской ассамблеи - ред.) Совета Европы - из-за нашей позиции по войне на Украине", - сказал Тороцкаи.В видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале, он сообщил, что депутаты от "Нашей Родины" 13 февраля получили электронные письма от украинской организации ультрас с угрозами "сурового наказания за планы по оккупации Закарпатья", члены радикальной организации грозили "поджечь офис, взорвать машину, убить" депутатов.Вторая угроза поступила на электронные адреса венгерских депутатов 28 февраля, члены организации "Фанат на войне" записали видео, в котором потребовали "официальных извинений перед украинским народом за призывы к аннексии Закарпатья"."Я не буду извиняться перед украинским народом, потому что мне не за что извиняться. Потому что вы, парни, нас совершенно неправильно поняли. Венгрия не хочет оккупировать Закарпатье, мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не угрожали и не угрожаем украинскому народу, Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев", - сказал Тороцкаи.Он напомнил, что в программу партии входит признание легитимности референдума 1991 года на Украине в Закарпатье, на котором было провозглашено предоставление Закарпатью автономии, а Береговскому району - венгерской территориальной автономии в составе Украины. "Этот законный референдум незаконно игнорируется правительством в Киеве", - подчеркнул Тороцкаи.Венгерский депутат отметил, что причиной угроз в адрес его партии является не позиция "Нашей Родины" относительно Закарпатья, а позиция властей Венгрии относительно вступления Украины в ЕС и финансирования украинского государства за счет европейских налогоплательщиков.Он также сообщил о планах широко распространить видеозапись с рассказом об угрозах, в настоящее время она представлена с субтитрами на 17 языках мира.В конце января Тороцкаи заявил, что его партия единственная в Венгрии претендовала бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал заявление Тороцкаи безответственным, поскольку Будапешт соблюдает международное право.Закарпатье ранее входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.

https://ria.ru/20240305/vengry-1931249101.html

https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

https://ria.ru/20240226/vengry-1929602565.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт