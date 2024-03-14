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В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро - РИА Новости, 14.03.2024
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02:51 14.03.2024 (обновлено: 02:52 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/venesuela-1932842352.html
В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро
В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро - РИА Новости, 14.03.2024
В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро
Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:51
2024-03-14T02:52
в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. "Одиннадцатого марта два человека были арестованы... за публикацию очень серьезных угроз, в очередной раз подстрекающих к убийству президента Николаса Мадуро Мороса во время его пребывания в Матурине", - сказал Сааб, выступление которого транслировала в социальных сетях генеральная прокуратура. Задержанные Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья из политической организации "Дело R", по словам Сааба состояли в политической организации "Вместе за Монагас". В ходе изучения мобильных телефонов задержанных были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа. Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.
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в мире, венесуэла, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро
В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро

Прокурор: двоих венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Офицеры Венесуэльской национальной гвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.
"Одиннадцатого марта два человека были арестованы... за публикацию очень серьезных угроз, в очередной раз подстрекающих к убийству президента Николаса Мадуро Мороса во время его пребывания в Матурине", - сказал Сааб, выступление которого транслировала в социальных сетях генеральная прокуратура.
Задержанные Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья из политической организации "Дело R", по словам Сааба состояли в политической организации "Вместе за Монагас". В ходе изучения мобильных телефонов задержанных были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.
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