https://ria.ru/20240314/venesuela-1932842352.html

В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро

В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро - РИА Новости, 14.03.2024

В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро

Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщил... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T02:51

2024-03-14T02:51

2024-03-14T02:52

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венесуэла

николас мадуро

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МЕХИКО, 14 мар - РИА Новости. Двое граждан Венесуэлы были задержаны в штате Монагас за публикацию угроз и сговор с целью покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. "Одиннадцатого марта два человека были арестованы... за публикацию очень серьезных угроз, в очередной раз подстрекающих к убийству президента Николаса Мадуро Мороса во время его пребывания в Матурине", - сказал Сааб, выступление которого транслировала в социальных сетях генеральная прокуратура. Задержанные Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья из политической организации "Дело R", по словам Сааба состояли в политической организации "Вместе за Монагас". В ходе изучения мобильных телефонов задержанных были обнаружены разговоры о вербовке 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа. Прокуратура Венесуэлы намерена в ближайшие часы предъявить задержанным обвинения в предполагаемом преступном сговоре и покушении на убийство.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921513231.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро