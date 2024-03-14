https://ria.ru/20240314/ukraina-1933058648.html

На Украине заявили о задержании трех коррупционеров в Финляндии

На Украине заявили о задержании трех коррупционеров в Финляндии - РИА Новости, 14.03.2024

На Украине заявили о задержании трех коррупционеров в Финляндии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании 5,7 миллиона евро во время госзакупок... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:55

2024-03-14T20:55

2024-03-14T20:55

в мире

украина

финляндия

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании 5,7 миллиона евро во время госзакупок бронежилетов для украинской армии. "Одиннадцатого марта на территории Финляндской Республики были задержаны три человека по подозрению в отмывании средств министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 миллиона евро. На недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила минобороны Украины половину от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. По данным ведомства, часть этих средств задержанные потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости. В НАБУ имена подозреваемых, а также название частной компании не назвали. Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева 13 февраля сообщила, что международные инспекторы имеют доступ к материалам проверки украинского минобороны. Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов. В январе 2023 года издание "Страна" сообщало, что украинские правоохранители на фоне растущих обвинений в адрес властей в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердили обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" – по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (почти 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. Заявлялось, что обыски также проводили у действующих чиновников минобороны.

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930954655.html

https://ria.ru/20240224/pentagon-1929274939.html

https://ria.ru/20240309/obschestvennik-1932078201.html

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в мире, украина, финляндия, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)