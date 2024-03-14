https://ria.ru/20240314/ukraina-1932978826.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы - РИА Новости, 14.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы

Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:34

2024-03-14T15:34

2024-03-14T15:34

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги в регионе на данный момент не звучит. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумы

украина

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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины