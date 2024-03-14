https://ria.ru/20240314/ukraina-1932914060.html

ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины

ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины

Промышленное предприятие получило повреждения из-за взрывов в одной из южных областей Украины, сообщается в Telegram-канале региональных Сил обороны. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:04

2024-03-14T12:04

2024-03-14T12:40

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения из-за взрывов в одной из южных областей Украины, сообщается в Telegram-канале региональных Сил обороны. "Повреждено промышленное предприятие", — говорится в публикации. Какое именно предприятие повреждено и где оно расположено, не уточняется.Российская армия регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины