https://ria.ru/20240314/ukraina-1932914060.html
ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины
ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины
Промышленное предприятие получило повреждения из-за взрывов в одной из южных областей Украины, сообщается в Telegram-канале региональных Сил обороны. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:04
2024-03-14T12:04
2024-03-14T12:40
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Промышленное предприятие получило повреждения из-за взрывов в одной из южных областей Украины, сообщается в Telegram-канале региональных Сил обороны. "Повреждено промышленное предприятие", — говорится в публикации. Какое именно предприятие повреждено и где оно расположено, не уточняется.Российская армия регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о повреждении промышленного предприятия на юге Украины
Силы обороны юга Украины заявили о повреждении промышленного предприятия
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Промышленное предприятие получило повреждения из-за взрывов в одной из южных областей Украины, сообщается в Telegram-канале
региональных Сил обороны.
"Повреждено промышленное предприятие", — говорится в публикации.
Какое именно предприятие повреждено и где оно расположено, не уточняется.
Российская армия регулярно наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине