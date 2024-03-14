Рейтинг@Mail.ru
Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 14.03.2024 (обновлено: 10:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932881316.html
Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине
Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 14.03.2024
Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине
Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times. "Этого далеко не... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:37
2024-03-14T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_146:867:5293:3762_1920x0_80_0_0_8f9dda15b7ea1c53be6f6e023d6c3c62.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times. "Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов", — цитирует газета советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Такое же мнение высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет минимальным. "Это суммы, которые тратятся за считанные недели", — заявил он. В статье напоминают заявления представителей Киева о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат больше оружия и боеприпасов, но обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США. Издание указывает, что эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи. Ранее Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932859972.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_372:0:5388:3762_1920x0_80_0_0_88f1e4dafe4e36f1d732bfc11c29ee80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, США
Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине

NYT: Украина не продержится долго на новом пакете помощи от США

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times.

"Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов", — цитирует газета советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Солдаты ВСУ неожиданно отреагировали на заявление Зеленского
09:56
Такое же мнение высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет минимальным.

"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", — заявил он.

В статье напоминают заявления представителей Киева о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат больше оружия и боеприпасов, но обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США.

Издание указывает, что эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи.

Ранее Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Зеленского поймали на вранье о российской армии
09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала