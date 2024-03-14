https://ria.ru/20240314/ukraina-1932881316.html

Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине

Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 14.03.2024

Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине

Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times. "Этого далеко не... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:37

2024-03-14T10:37

2024-03-14T10:38

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times. "Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов", — цитирует газета советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. Такое же мнение высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет минимальным. "Это суммы, которые тратятся за считанные недели", — заявил он. В статье напоминают заявления представителей Киева о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат больше оружия и боеприпасов, но обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США. Издание указывает, что эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи. Ранее Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932869487.html

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