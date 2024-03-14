Считанные недели. В Белом доме сделали шокирующее заявление об Украине
NYT: Украина не продержится долго на новом пакете помощи от США
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Новый американский пакет помощи в 300 миллионов долларов не поможет Украине, Киев продолжит сдавать позиции, пишет The New York Times.
"Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов", — цитирует газета советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.
"Этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины, и такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов", — цитирует газета советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.
Такое же мнение высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. Он отметил, что влияние нового пакета будет минимальным.
"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", — заявил он.
В статье напоминают заявления представителей Киева о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат больше оружия и боеприпасов, но обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США.
Издание указывает, что эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи.
Ранее Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", — заявил он.
В статье напоминают заявления представителей Киева о том, что ВСУ потеряют еще больше территорий, если не получат больше оружия и боеприпасов, но обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев задерживаются в Палате представителей США.
Издание указывает, что эти несколько сотен миллионов долларов — мелочи по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами американской помощи.
Ранее Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации американского президента о предоставлении Киеву еще 60 миллиардов долларов. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.