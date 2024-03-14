https://ria.ru/20240314/ukraina-1932859972.html

Зеленского поймали на вранье о российской армии

Зеленского поймали на вранье о российской армии - РИА Новости, 14.03.2024

Зеленского поймали на вранье о российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, хотя в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T09:11

2024-03-14T09:11

2024-03-14T12:11

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, хотя в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид Бреннан в статье для издания Newsweek."Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, <...> при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены", — говорится в публикации.На деле же, отмечает автор, российские войска все еще продвигаются вперед на всех направлениях, о чем пишут и крупные западные СМИ.В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский