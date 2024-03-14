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Зеленского поймали на вранье о российской армии - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 14.03.2024 (обновлено: 12:11 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932859972.html
Зеленского поймали на вранье о российской армии
Зеленского поймали на вранье о российской армии - РИА Новости, 14.03.2024
Зеленского поймали на вранье о российской армии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, хотя в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T09:11
2024-03-14T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, хотя в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид Бреннан в статье для издания Newsweek."Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, &lt;...&gt; при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены", — говорится в публикации.На деле же, отмечает автор, российские войска все еще продвигаются вперед на всех направлениях, о чем пишут и крупные западные СМИ.В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240312/ukraina-1931698222.html
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленского поймали на вранье о российской армии

Newsweek: Зеленский обманул Запад словами об остановке наступления ВС РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о благоприятной для ВСУ обстановке на фронте, хотя в реальности ситуация складывается иначе, пишет журналист Дэвид Бреннан в статье для издания Newsweek.
"Российские войска добиваются новых, хотя и незначительных, территориальных успехов, <...> при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены", — говорится в публикации.
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На деле же, отмечает автор, российские войска все еще продвигаются вперед на всех направлениях, о чем пишут и крупные западные СМИ.
В начале недели Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что продвижение российской армии удалось остановить. Эти слова фактически опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который назвал ситуацию на фронте сложной из-за продолжающихся наступательных действий российских войск.
В середине февраля Вооруженные силы России освободили Авдеевку — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Это позволило отодвинуть линию фронта от столицы ДНР существенно обезопасить ее от ударов ВСУ. К концу месяца группировка "Центр" освободила еще несколько сел к западу от Авдеевки: Ласточкино, Северное, Петровское.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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