https://ria.ru/20240314/ugroza-1932844172.html
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
Власти Курской области предупредили в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:35
2024-03-14T03:35
2024-03-14T03:38
специальная военная операция на украине
курская область
россия
происшествия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Курской области предупредили в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в сообщении правительства региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
Власти Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников