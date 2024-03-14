https://ria.ru/20240314/ugroza-1932844172.html

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Власти Курской области предупредили в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T03:35

2024-03-14T03:35

2024-03-14T03:38

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Власти Курской области предупредили в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщается в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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курская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, украина