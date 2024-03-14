https://ria.ru/20240314/uchastniki-1932934334.html

Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"

Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел" - РИА Новости, 14.03.2024

Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в акции "Неделя добрых... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:09

2024-03-14T13:09

2024-03-14T13:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

подольск

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в акции "Неделя добрых дел", нацеленной на поддержку участников СВО и тех, кому необходима помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. Гимназия имени Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. Вы большие молодцы!" — цитирует пресс-служба слова Воробьева. После завершения "Недели добрых дел" все полезные товары соберут на складе гуманитарной помощи в Балашихе, а министерство информационных и социальных коммуникаций региона совместно с волонтерами Подмосковья доставят их защитникам на передовую, добавили в пресс-службе. "Неделя добрых дел" проходит в рамках областной акции "Доброе дело", организатором является министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь: жителям новых регионов, старшему поколению.

https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346014.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, подольск