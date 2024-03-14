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Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел" - РИА Новости, 14.03.2024
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Новости Подмосковья
 
13:09 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/uchastniki-1932934334.html
Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"
Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел" - РИА Новости, 14.03.2024
Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в акции "Неделя добрых... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:09
2024-03-14T13:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в акции "Неделя добрых дел", нацеленной на поддержку участников СВО и тех, кому необходима помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. Гимназия имени Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. Вы большие молодцы!" — цитирует пресс-служба слова Воробьева. После завершения "Недели добрых дел" все полезные товары соберут на складе гуманитарной помощи в Балашихе, а министерство информационных и социальных коммуникаций региона совместно с волонтерами Подмосковья доставят их защитникам на передовую, добавили в пресс-службе. "Неделя добрых дел" проходит в рамках областной акции "Доброе дело", организатором является министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь: жителям новых регионов, старшему поколению.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, подольск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Подольск

Воробьев поблагодарил учеников гимназии за участие в "Неделе добрых дел"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в акции "Неделя добрых дел", нацеленной на поддержку участников СВО и тех, кому необходима помощь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. Гимназия имени Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. Вы большие молодцы!" — цитирует пресс-служба слова Воробьева.
После завершения "Недели добрых дел" все полезные товары соберут на складе гуманитарной помощи в Балашихе, а министерство информационных и социальных коммуникаций региона совместно с волонтерами Подмосковья доставят их защитникам на передовую, добавили в пресс-службе.
"Неделя добрых дел" проходит в рамках областной акции "Доброе дело", организатором является министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь: жителям новых регионов, старшему поколению.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Подмосковных школах стартовала акция "Неделя добрых дел"
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПодольск
 
 
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