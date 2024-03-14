https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html

Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери

Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери - РИА Новости, 14.03.2024

Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг осмотрел новую школу на 1224 места, расположенную в микрорайоне "Южный" Твери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

2024-03-14T15:59

тверская область

тверь

игорь руденя

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг осмотрел новую школу на 1224 места, расположенную в микрорайоне "Южный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центр образования №56 Руденя посетил вместе сенатором РФ Людмилой Скаковской. Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на этой неделе. Учебное учреждение построено по национальному проекту "Образование". Руденя и Скаковская осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, бассейн и другие помещения, пообщались с учениками школы. Центр образования расположен в крупнейшем микрорайоне города, где проживает много молодых семей с детьми. Уже сейчас в новой школе шесть первых классов. В настоящее время здесь учатся ученики с первых по третьи классы и с пятых по восьмые классы. С 1 сентября 2024 года в школу будут набраны учащиеся всех классов. Практически в два раза увеличится количество педагогов. В учреждении созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Это просторные учебные классы, включая лингафонный и компьютерные, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты дополнительного образования, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Помимо этого, в школе есть игровые комнаты для детей. Оборудованы медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. "В нашем Центре образования есть такие направления, которые можно выбрать своей будущей профессией. Это, например, кабинет автодела, который укомплектован новой техникой. Такого кабинета нет ни в одной школе города. В кабинетах химии, биологии установлено оборудование, которое позволяет проводить различные исследования. У нас шикарный бассейн – две чаши, что позволят одновременно заниматься и детям начальной школы, и старшим классам. Очень много разработок для дополнительного образования детей – кукольный театр, медиацентр, где ребята будут издавать нашу школьную газету, делать школьные новости", - цитирует пресс-служба директора Центра образования №56 Ирину Попову. Вместе с открытым в прошлом году рядом со школой детским садом "Умка" в микрорайоне "Южный" сформировался современный образовательный кластер, где дети с первых лет жизни могут развиваться, получать знания и воспитание. Всего с 2018 года по президентскому национальному проекту "Образование" в Тверской области построено шесть школ более чем на 4,6 тысячи мест. В том числе, 11 марта в микрорайоне "Радужный" города Твери открылась новая школа на 1224 места - Центр образования №57, который посетили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и Игорь Руденя. В 2024 году планируется открыть еще три школы на 650 мест: в поселке Максатиха, деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа.

https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html

https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, вячеслав володин