https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html
Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери
Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери - РИА Новости, 14.03.2024
Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг осмотрел новую школу на 1224 места, расположенную в микрорайоне "Южный" Твери, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:59
2024-03-14T15:59
2024-03-14T15:59
тверская область
тверь
игорь руденя
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг осмотрел новую школу на 1224 места, расположенную в микрорайоне "Южный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. Центр образования №56 Руденя посетил вместе сенатором РФ Людмилой Скаковской. Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на этой неделе. Учебное учреждение построено по национальному проекту "Образование". Руденя и Скаковская осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, бассейн и другие помещения, пообщались с учениками школы. Центр образования расположен в крупнейшем микрорайоне города, где проживает много молодых семей с детьми. Уже сейчас в новой школе шесть первых классов. В настоящее время здесь учатся ученики с первых по третьи классы и с пятых по восьмые классы. С 1 сентября 2024 года в школу будут набраны учащиеся всех классов. Практически в два раза увеличится количество педагогов. В учреждении созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Это просторные учебные классы, включая лингафонный и компьютерные, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты дополнительного образования, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Помимо этого, в школе есть игровые комнаты для детей. Оборудованы медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты. "В нашем Центре образования есть такие направления, которые можно выбрать своей будущей профессией. Это, например, кабинет автодела, который укомплектован новой техникой. Такого кабинета нет ни в одной школе города. В кабинетах химии, биологии установлено оборудование, которое позволяет проводить различные исследования. У нас шикарный бассейн – две чаши, что позволят одновременно заниматься и детям начальной школы, и старшим классам. Очень много разработок для дополнительного образования детей – кукольный театр, медиацентр, где ребята будут издавать нашу школьную газету, делать школьные новости", - цитирует пресс-служба директора Центра образования №56 Ирину Попову. Вместе с открытым в прошлом году рядом со школой детским садом "Умка" в микрорайоне "Южный" сформировался современный образовательный кластер, где дети с первых лет жизни могут развиваться, получать знания и воспитание. Всего с 2018 года по президентскому национальному проекту "Образование" в Тверской области построено шесть школ более чем на 4,6 тысячи мест. В том числе, 11 марта в микрорайоне "Радужный" города Твери открылась новая школа на 1224 места - Центр образования №57, который посетили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и Игорь Руденя. В 2024 году планируется открыть еще три школы на 650 мест: в поселке Максатиха, деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа.
https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html
https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, вячеслав володин
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Вячеслав Володин
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг осмотрел новую школу на 1224 места, расположенную в микрорайоне "Южный" Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр образования №56 Руденя посетил вместе сенатором РФ Людмилой Скаковской. Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на этой неделе. Учебное учреждение построено по национальному проекту "Образование".
Руденя и Скаковская осмотрели кабинеты, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую, бассейн и другие помещения, пообщались с учениками школы.
Центр образования расположен в крупнейшем микрорайоне города, где проживает много молодых семей с детьми. Уже сейчас в новой школе шесть первых классов. В настоящее время здесь учатся ученики с первых по третьи классы и с пятых по восьмые классы. С 1 сентября 2024 года в школу будут набраны учащиеся всех классов. Практически в два раза увеличится количество педагогов.
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В учреждении созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Это просторные учебные классы, включая лингафонный и компьютерные, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии, кабинеты дополнительного образования, столовая, актовый зал, два спортзала и два бассейна, уличный спортивный комплекс с футбольным полем. Помимо этого, в школе есть игровые комнаты для детей. Оборудованы медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.
"В нашем Центре образования есть такие направления, которые можно выбрать своей будущей профессией. Это, например, кабинет автодела, который укомплектован новой техникой. Такого кабинета нет ни в одной школе города. В кабинетах химии, биологии установлено оборудование, которое позволяет проводить различные исследования. У нас шикарный бассейн – две чаши, что позволят одновременно заниматься и детям начальной школы, и старшим классам. Очень много разработок для дополнительного образования детей – кукольный театр, медиацентр, где ребята будут издавать нашу школьную газету, делать школьные новости", - цитирует пресс-служба директора Центра образования №56 Ирину Попову.
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Вместе с открытым в прошлом году рядом со школой детским садом "Умка" в микрорайоне "Южный" сформировался современный образовательный кластер, где дети с первых лет жизни могут развиваться, получать знания и воспитание.
Всего с 2018 года по президентскому национальному проекту "Образование" в Тверской области построено шесть школ более чем на 4,6 тысячи мест. В том числе, 11 марта в микрорайоне "Радужный" города Твери открылась новая школа на 1224 места - Центр образования №57, который посетили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
и Игорь Руденя.
В 2024 году планируется открыть еще три школы на 650 мест: в поселке Максатиха, деревне Вахонино и селе Дмитрова Гора Конаковского округа.