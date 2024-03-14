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В Белгородской области закроют торговые центры
В Белгородской области закроют торговые центры - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгородской области закроют торговые центры
Торговые центры в Белгородской области в целях безопасности закроют до конца рабочего дня четверга, в последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:54
2024-03-14T15:54
2024-03-14T15:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Торговые центры в Белгородской области в целях безопасности закроют до конца рабочего дня четверга, в последующие дни все будет зависеть от оперативной ситуации в регионе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Самое главное – это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали – они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки", - написал он.
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области закроют торговые центры
Гладков: в Белгородской области до конца дня закроют ТЦ в целях безопасности