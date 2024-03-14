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В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 14.03.2024
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11:15 14.03.2024
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В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
Специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 миллиона саженцев виолы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:15
2024-03-14T11:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 миллиона саженцев виолы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков пояснил, что в городских теплицах полным ходом идет подготовка цветочной рассады к новому сезону. Ее выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. &quot;Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов. В конце апреля приступим к высадке на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы, в конце мая – начале июня цветники украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов&quot;, – сказал Бирюков.Там отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. В теплицах ГБУ "Озеленение" рассаду специально закаляют, например, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива. Это помогает растениям быстрее адаптироваться после высадки на клумбы.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы

Бирюков: специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 млн саженцев виолы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиола
Виола - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Виола. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 миллиона саженцев виолы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков пояснил, что в городских теплицах полным ходом идет подготовка цветочной рассады к новому сезону. Ее выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе.
«

"Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов. В конце апреля приступим к высадке на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы, в конце мая – начале июня цветники украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов", – сказал Бирюков.

Там отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. В теплицах ГБУ "Озеленение" рассаду специально закаляют, например, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива. Это помогает растениям быстрее адаптироваться после высадки на клумбы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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