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В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы - РИА Новости, 14.03.2024
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
Специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 миллиона саженцев виолы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:15
2024-03-14T11:15
2024-03-14T11:15
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петр бирюков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 миллиона саженцев виолы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Бирюков пояснил, что в городских теплицах полным ходом идет подготовка цветочной рассады к новому сезону. Ее выращивают с применением новых технологий: теплицы оборудованы системами капельного полива, искусственного освещения и управления климатом, высадка семян производится на автоматизированном посевном комплексе. "Всего в этом году столичные улицы, площади, парки и скверы украсят более 56 миллионов цветов. В конце апреля приступим к высадке на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы, в конце мая – начале июня цветники украсят однолетники, затем продолжится высадка многолетних цветов", – сказал Бирюков.Там отмечается, что благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. В теплицах ГБУ "Озеленение" рассаду специально закаляют, например, для уже сформировавшейся виолы снижают температуру и сокращают объемы полива. Это помогает растениям быстрее адаптироваться после высадки на клумбы.
https://ria.ru/20240214/moskva-1927368456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве высадят на клумбы 4,6 миллиона саженцев виолы
Бирюков: специалисты высадят на клумбы Москвы 4,6 млн саженцев виолы