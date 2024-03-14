https://ria.ru/20240314/tsiklon-1932839978.html

На Камчатке зафиксировали снег и ураганный ветер

На Камчатке зафиксировали снег и ураганный ветер - РИА Новости, 14.03.2024

На Камчатке зафиксировали снег и ураганный ветер

Камчатка в ночь на 14 марта оказалась под влиянием мощного циклона, который принес ураганный ветер и местами сильный снег, сообщили в Камчатском... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T01:27

2024-03-14T01:27

2024-03-14T01:27

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар – РИА Новости. Камчатка в ночь на 14 марта оказалась под влиянием мощного циклона, который принес ураганный ветер и местами сильный снег, сообщили в Камчатском гидрометеоцентре. "Циклон начал оказывать влияние во второй половине ночи 14 марта. В Петропавловске-Камчатском порывы ветра достигают 32 метров в секунду. На побережье Тихого океана зафиксированы порывы до 52 метров в секунду", - сообщили в гидрометеоцентре. В Петропавловске-Камчатском и Елизове отменены занятия всех классов во всех школах. Также занятия сегодня приостановлены в ряде высших учебных заведений. Дорожные службы с ночи несут дежурство на дорогах для обеспечения проезда к социальным учреждениям. Автомобилистов просят по возможности не выезжать на трассы из-за переметов и низкой видимости. Из-за гололеда уже зафиксировано несколько ДТП, в одном из которых пострадали пять машин. В социальных сетях сообщается об упавших банерах и дорожных знаках. Ранее управление МЧС России по Камчатскому краю передало штормовое предупреждение флоту, находящемуся в Охотском море и в Тихом океане. Там сегодня ожидается ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, порывами - до 45-50 метров в секунду, ограниченная видимость от 100 до 500 метров, осадки. Камчатский противолавинный центр сообщил, что по горным районам Камчатки в период с 14 по 16 марта объявлена лавинная опасность. Сегодня под властью стихии оказались Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Усть-Большерецкий районы, Мильковский и Алеутский округа. Влияние фронта непогоды 15 марта распространится севернее - на Усть-Камчатский район.

https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html

петропавловск-камчатский

камчатка

тихий океан

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)