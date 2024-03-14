https://ria.ru/20240314/tsik-1932878884.html
Стартовала работа информационного центра ЦИК
Стартовала работа информационного центра ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024
Стартовала работа информационного центра ЦИК
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:32
2024-03-14T10:32
2024-03-14T10:38
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. "По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Она добавила, что информационный центр ЦИК – это, по сути, главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования и озвучиваются предварительные итоги голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ, Россия
Стартовала работа информационного центра ЦИК
Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК.
"По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Она добавила, что информационный центр ЦИК – это, по сути, главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования и озвучиваются предварительные итоги голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.