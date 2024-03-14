https://ria.ru/20240314/tsik-1932878884.html

Стартовала работа информационного центра ЦИК

Стартовала работа информационного центра ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024

Стартовала работа информационного центра ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:32

2024-03-14T10:32

2024-03-14T10:38

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. "По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Она добавила, что информационный центр ЦИК – это, по сути, главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования и озвучиваются предварительные итоги голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, элла памфилова, цик рф, выборы президента рф, россия