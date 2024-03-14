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Стартовала работа информационного центра ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024
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10:32 14.03.2024 (обновлено: 10:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/tsik-1932878884.html
Стартовала работа информационного центра ЦИК
Стартовала работа информационного центра ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024
Стартовала работа информационного центра ЦИК
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:32
2024-03-14T10:38
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. "По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента. Она добавила, что информационный центр ЦИК – это, по сути, главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования и озвучиваются предварительные итоги голосования. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента РФ, Россия
Стартовала работа информационного центра ЦИК

Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК.
"По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра", - сказала Памфилова, выступая с докладом о готовности к голосованию на выборах президента.
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Она добавила, что информационный центр ЦИК – это, по сути, главный штаб, в котором собираются, общаются и комментируют данные голосования и озвучиваются предварительные итоги голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФВыборы президента РФРоссия
 
 
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