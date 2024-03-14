https://ria.ru/20240314/trevoga-1933023452.html
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2024
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:03
2024-03-14T18:03
2024-03-14T18:03
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревогу в Харьковской области объявили в 16.32 мск. В остальных регионах она прозвучала в 17.38. Ранее в четверг тревога была объявлена на всей территории Украины, затем ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе Сумы и в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской и еще 4 областях