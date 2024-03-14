https://ria.ru/20240314/trevoga-1932850978.html

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2024

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T06:34

2024-03-14T06:34

2024-03-14T06:34

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

киевская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Харьковской области звучит с 3.02 мск, в Сумской - с 3.47. В Полтавской области сигнал тревоги прозвучал в 6.02, в Днепропетровской - 6.17, в Черниговской - в 6.18, в Киевской области и в Киеве - в 6.21. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, киевская область, вооруженные силы украины