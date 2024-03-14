https://ria.ru/20240314/trevoga-1932850978.html
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.03.2024
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:34
2024-03-14T06:34
2024-03-14T06:34
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога в Харьковской области звучит с 3.02 мск, в Сумской - с 3.47. В Полтавской области сигнал тревоги прозвучал в 6.02, в Днепропетровской - 6.17, в Черниговской - в 6.18, в Киевской области и в Киеве - в 6.21. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/panika-1932839831.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях восточной Украины объявили воздушную тревогу