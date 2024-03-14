https://ria.ru/20240314/tramp-1932970696.html

СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба

СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба - РИА Новости, 14.03.2024

СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба

Представительница экс-президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон покинула его команду, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:07

2024-03-14T15:07

2024-03-14T15:07

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Представительница экс-президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон покинула его команду, сообщает издание Newsweek. "Лиз Харрингтон официально покинула предвыборный штаб (Трампа - ред.) после... работы в качестве главного представителя", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что она ушла из команды Трампа в прошлом месяце, причина увольнения неизвестна. Издание обращает внимание на то, что об этом стало известно на фоне недавних перестановок в комитете Республиканской партии: более 60 официальных лиц, работавших в разных департаментах, либо были вынуждены уволиться, либо им была предложена отставка, после которой они вновь могли подать заявление на работу.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024