https://ria.ru/20240314/tramp-1932970696.html
СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба
СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба - РИА Новости, 14.03.2024
СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба
Представительница экс-президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон покинула его команду, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:07
2024-03-14T15:07
2024-03-14T15:07
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Представительница экс-президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон покинула его команду, сообщает издание Newsweek. "Лиз Харрингтон официально покинула предвыборный штаб (Трампа - ред.) после... работы в качестве главного представителя", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что она ушла из команды Трампа в прошлом месяце, причина увольнения неизвестна. Издание обращает внимание на то, что об этом стало известно на фоне недавних перестановок в комитете Республиканской партии: более 60 официальных лиц, работавших в разных департаментах, либо были вынуждены уволиться, либо им была предложена отставка, после которой они вновь могли подать заявление на работу.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_12bc25f4b0518eabc7dc300ac23fdb25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщили об уходе представительницы Трампа из его штаба
Newsweek: представительница Трампа Харрингтон уволилась из его штаба в феврале
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Представительница экс-президента США Дональда Трампа Лиз Харрингтон покинула его команду, сообщает издание Newsweek
.
"Лиз Харрингтон официально покинула предвыборный штаб (Трампа - ред.) после... работы в качестве главного представителя", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что она ушла из команды Трампа в прошлом месяце, причина увольнения неизвестна. Издание обращает внимание на то, что об этом стало известно на фоне недавних перестановок в комитете Республиканской партии: более 60 официальных лиц, работавших в разных департаментах, либо были вынуждены уволиться, либо им была предложена отставка, после которой они вновь могли подать заявление на работу.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства