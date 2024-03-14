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Путин рассказал об отечественных технологиях в сфере атомной энергетики
Путин рассказал об отечественных технологиях в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 14.03.2024
Путин рассказал об отечественных технологиях в сфере атомной энергетики
Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере атомной энергетики РФ на 99% применяются отечественные технологии. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:20
2024-03-14T15:20
2024-03-14T15:34
россия
владимир путин
ленинградская аэс
экономика
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере атомной энергетики РФ на 99% применяются отечественные технологии."Было объявлено (в послании Федеральному Собранию) о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологиях. Кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется", — отметил Путин в ходе церемонии заливки первого бетона в основание ядерного острова седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.
https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html
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россия, владимир путин, ленинградская аэс, экономика
Россия, Владимир Путин, Ленинградская АЭС, Экономика
Путин рассказал об отечественных технологиях в сфере атомной энергетики
Путин: в российской атомной отрасли на 99% применяют отечественные технологии