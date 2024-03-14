Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:11 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 14.03.2024
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Иоанна... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:11
2024-03-14T18:11
религия
украина
закарпатская область
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7aaad3e372a165f40968a265b4731da.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Иоанна Розмана и увезли его в неизвестном направлении, сообщили в союзе православных журналистов. "Секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана только что после разговора со следователем задержала СБУ. Священника увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов. В свою очередь, как уточняет информационно-просветительский отдел УПЦ, когда отец Иоанн вышел из помещения, его задержали люди в балаклавах с оружием, увезли на автомобиле со специальными номерами. "Также во время этих неправомерных действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.) адвоката Краила Николая Викторовича с целью препятствования осуществлению адвокатской деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html
украина
закарпатская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838566451_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_b46cd6d7a98df2daeb51991cfebbb56e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, закарпатская область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, россия, в мире
Религия, Украина, Закарпатская область, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Россия, В мире
СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области

СПЖ: СБУ задержала священника УПЦ Иоанна Розмана в Закарпатской области

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Иоанна Розмана и увезли его в неизвестном направлении, сообщили в союзе православных журналистов.
"Секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана только что после разговора со следователем задержала СБУ. Священника увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Гоголевский абсурд". Что начинается в Киеве
29 февраля, 08:00
В свою очередь, как уточняет информационно-просветительский отдел УПЦ, когда отец Иоанн вышел из помещения, его задержали люди в балаклавах с оружием, увезли на автомобиле со специальными номерами. "Также во время этих неправомерных действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.) адвоката Краила Николая Викторовича с целью препятствования осуществлению адвокатской деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Флаги Молдовы и Гагаузии на фоне русской православной церкви в Комрате - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
"Воспользовались положением". На Украину вторглись через Дунай
7 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаЗакарпатская областьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала