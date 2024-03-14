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СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области

СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 14.03.2024

СБУ задержала священника УПЦ в Закарпатской области

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Иоанна... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:11

2024-03-14T18:11

2024-03-14T18:11

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали протоиерея Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области Иоанна Розмана и увезли его в неизвестном направлении, сообщили в союзе православных журналистов. "Секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана только что после разговора со следователем задержала СБУ. Священника увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов. В свою очередь, как уточняет информационно-просветительский отдел УПЦ, когда отец Иоанн вышел из помещения, его задержали люди в балаклавах с оружием, увезли на автомобиле со специальными номерами. "Также во время этих неправомерных действий была попытка задержания сотрудниками ТЦК (военкомата - ред.) адвоката Краила Николая Викторовича с целью препятствования осуществлению адвокатской деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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украина, закарпатская область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, россия, в мире