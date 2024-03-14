Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена
© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в четверг, что получило информацию о нападении на судно в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от йеменского порта Адена.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил о взрыве на некотором расстоянии за кормой судна, судно не получило повреждений, и экипаж находится в безопасности. Судно направляется к следующему порту назначения", - говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.