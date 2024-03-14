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Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта - РИА Новости, 14.03.2024
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17:25 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/sudno-1933010062.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта - РИА Новости, 14.03.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в четверг, что получило информацию о нападении на судно РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:25
2024-03-14T17:25
в мире
аден
красное море
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в четверг, что получило информацию о нападении на судно в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил о взрыве на некотором расстоянии за кормой судна, судно не получило повреждений, и экипаж находится в безопасности. Судно направляется к следующему порту назначения", - говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240313/usa-1932538880.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
аден
красное море
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в мире, аден, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Аден, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена

© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения ракетой
Судно горит после поражения ракетой - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения ракетой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило в четверг, что получило информацию о нападении на судно в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от йеменского порта Адена.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Капитан судна сообщил о взрыве на некотором расстоянии за кормой судна, судно не получило повреждений, и экипаж находится в безопасности. Судно направляется к следующему порту назначения", - говорится в сообщении, опубликованном управлением в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение.
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UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреАденКрасное мореЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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