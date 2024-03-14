https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932910076.html
Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово
Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово - РИА Новости, 14.03.2024
Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово
Звездный мост, который возводится в рамках Северо-Западного обхода Кемерово, соединил два берега Томи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:50
2024-03-14T11:50
2024-03-14T11:50
кемеровская область
сергей цивилев
строительство
кемерово
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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Звездный мост, который возводится в рамках Северо-Западного обхода Кемерово, соединил два берега Томи, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Сергей Цивилев на площадке возведения нового моста через реку Томь дал команду на проведение восьмого этапа надвижки. Строители надвинули металлоконструкции пролетного строения протяженностью 75 метров и весом 850 тонн. "Сегодня новый мост через реку Томь, который по решению жителей региона назвали Звездным, дошел до опоры правого берега. Это поистине историческое событие и важный момент в строительстве дороги-обхода Кемерова, которую мы возводим в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса по поручению президента России Владимира Путина. Этот объект важен не только для нашего региона, но и как ключевая часть транспортной инфраструктуры всей Сибири и Дальнего Востока. Работы продолжаем по графику. До августа мостростроители завершат все монтажные работы и начнется укладка покрытия из асфальтобетона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что всего для возведения пролетов моста планируется поставить и собрать 9520 тонн металлоконструкций, на сегодняшний день на строительную площадку доставлено 8341,74 тонн (89%). На опорах работы выполнены на 100%. Надвинуто 630 погонных метров (71%) пролетного строения. Еще один объект дороги-обхода Кемерова — экодук для перехода животных через дорогу — выполнен на 65%. На основной дороге ведется устройство ливневой канализации, освещения, интеллектуальной транспортной системы, автоматических пунктов весового и габаритного контроля, мероприятия по транспортной безопасности, переустройству газопроводов, ЛЭП и демонтажу технологической дороги. Также продолжаются земляные работы, они выполнены уже на 87%. Буровзрывные работы на Cеверо-Западном обходе полностью завершены. На строительстве путепровода в районе поселка Боровой Кемеровского округа завершили монтаж всех балок пролетных строений. Объект протяженностью 91,6 метра будет с проезжей двухполосной частью и тротуарами по обеим сторонам. Сейчас идет армирование швов. Протяженность дороги-обхода — 47,59 километра. Автодорога относится к 1Б технической категории, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением. Завершить строительство планируется в 2024 году.
https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html
https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев, строительство, кемерово
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Строительство, Кемерово
КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Звездный мост, который возводится в рамках Северо-Западного обхода Кемерово, соединил два берега Томи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Сергей Цивилев на площадке возведения нового моста через реку Томь дал команду на проведение восьмого этапа надвижки. Строители надвинули металлоконструкции пролетного строения протяженностью 75 метров и весом 850 тонн.
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"Сегодня новый мост через реку Томь, который по решению жителей региона назвали Звездным, дошел до опоры правого берега. Это поистине историческое событие и важный момент в строительстве дороги-обхода Кемерова, которую мы возводим в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса по поручению президента России Владимира Путина. Этот объект важен не только для нашего региона, но и как ключевая часть транспортной инфраструктуры всей Сибири и Дальнего Востока. Работы продолжаем по графику. До августа мостростроители завершат все монтажные работы и начнется укладка покрытия из асфальтобетона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что всего для возведения пролетов моста планируется поставить и собрать 9520 тонн металлоконструкций, на сегодняшний день на строительную площадку доставлено 8341,74 тонн (89%). На опорах работы выполнены на 100%. Надвинуто 630 погонных метров (71%) пролетного строения.
Еще один объект дороги-обхода Кемерова — экодук для перехода животных через дорогу — выполнен на 65%.
На основной дороге ведется устройство ливневой канализации, освещения, интеллектуальной транспортной системы, автоматических пунктов весового и габаритного контроля, мероприятия по транспортной безопасности, переустройству газопроводов, ЛЭП и демонтажу технологической дороги. Также продолжаются земляные работы, они выполнены уже на 87%. Буровзрывные работы на Cеверо-Западном обходе полностью завершены.
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На строительстве путепровода в районе поселка Боровой Кемеровского округа завершили монтаж всех балок пролетных строений. Объект протяженностью 91,6 метра будет с проезжей двухполосной частью и тротуарами по обеим сторонам. Сейчас идет армирование швов.
Протяженность дороги-обхода — 47,59 километра. Автодорога относится к 1Б технической категории, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением. Завершить строительство планируется в 2024 году.