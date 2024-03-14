https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932910076.html

Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово

Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово - РИА Новости, 14.03.2024

Звездный мост соединил берега Томи при строительстве обхода Кемерово

Звездный мост, который возводится в рамках Северо-Западного обхода Кемерово, соединил два берега Томи, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:50

2024-03-14T11:50

2024-03-14T11:50

кемеровская область

сергей цивилев

строительство

кемерово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932905913_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_0346ea516025bb429e239b55ef4f80e7.jpg

КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Звездный мост, который возводится в рамках Северо-Западного обхода Кемерово, соединил два берега Томи, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Сергей Цивилев на площадке возведения нового моста через реку Томь дал команду на проведение восьмого этапа надвижки. Строители надвинули металлоконструкции пролетного строения протяженностью 75 метров и весом 850 тонн. "Сегодня новый мост через реку Томь, который по решению жителей региона назвали Звездным, дошел до опоры правого берега. Это поистине историческое событие и важный момент в строительстве дороги-обхода Кемерова, которую мы возводим в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса по поручению президента России Владимира Путина. Этот объект важен не только для нашего региона, но и как ключевая часть транспортной инфраструктуры всей Сибири и Дальнего Востока. Работы продолжаем по графику. До августа мостростроители завершат все монтажные работы и начнется укладка покрытия из асфальтобетона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что всего для возведения пролетов моста планируется поставить и собрать 9520 тонн металлоконструкций, на сегодняшний день на строительную площадку доставлено 8341,74 тонн (89%). На опорах работы выполнены на 100%. Надвинуто 630 погонных метров (71%) пролетного строения. Еще один объект дороги-обхода Кемерова — экодук для перехода животных через дорогу — выполнен на 65%. На основной дороге ведется устройство ливневой канализации, освещения, интеллектуальной транспортной системы, автоматических пунктов весового и габаритного контроля, мероприятия по транспортной безопасности, переустройству газопроводов, ЛЭП и демонтажу технологической дороги. Также продолжаются земляные работы, они выполнены уже на 87%. Буровзрывные работы на Cеверо-Западном обходе полностью завершены. На строительстве путепровода в районе поселка Боровой Кемеровского округа завершили монтаж всех балок пролетных строений. Объект протяженностью 91,6 метра будет с проезжей двухполосной частью и тротуарами по обеим сторонам. Сейчас идет армирование швов. Протяженность дороги-обхода — 47,59 километра. Автодорога относится к 1Б технической категории, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением. Завершить строительство планируется в 2024 году.

https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html

https://ria.ru/20240312/kuzbass-1932492813.html

кемеровская область

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, строительство, кемерово