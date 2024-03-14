https://ria.ru/20240314/starship-1932995071.html

В Техасе стартовал космический корабль Starship

В Техасе стартовал космический корабль Starship - РИА Новости, 14.03.2024

В Техасе стартовал космический корабль Starship

Космический корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс, стартовал в Техасе, начав третий испытательный полет, передает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:28

2024-03-14T16:28

2024-03-14T17:16

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ОСТРОВ САУС ПАДРЕ (Техас, США), 14 мар — РИА Новости. Космический корабль Starship, создаваемый компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс, стартовал в Техасе, начав третий испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости.Старт корабля с принадлежащей SpaceX тестовой площадки Бока Чика на побережье Техаса был дан в 09.25 по времени Восточного побережья США (16.25 мск). Как сообщила компания, старт и первая фаза полета проходит идеально, все 33 двигателя Raptor первой ступени Super Heavy работают штатно."Подтверждаем отделение первой ступени", - сообщил ведущий через три минуты после запуска.Затем корабль продолжил набор высоты и успешно вышел на орбиту."Корабль находится в стадии пассивного полета", - сообщила компания после выключения основного двигателя корабля, ряд задач, обозначенных для сегодняшнего испытания, уже выполнен.В частности, протестирован люк для будущих запусков спутников Starlink с борта корабля и ряд других технологических возможностей корабля, в том числе передача изображения высокого разрешения через спутниковую систему Starlink. SpaceX ведет прямую трансляцию происходящего на сайте и в социальной сети Х.По замыслу компании, тестовый полет должен продолжаться немногим более часа, в течение этого времени будет тестироваться работа двигателей, различные параметры и возможности космического корабля. Несмотря на то, что Starship задуман как многоразовый корабль, на этот раз его ускоритель и сам корабль не будут сохранены - первая ступень упадет в Мексиканском заливе, сам корабль по завершении теста - в Индийском океане.Наблюдать за запуском самой большой и мощной из всех имеющихся сегодня ракет на расположенном неподалеку от места старта пляже острова Саус Падре собрались сотни десятки людей со всех уголков США и других стран.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

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