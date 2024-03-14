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Авиационные власти США разрешили SpaceX третий полет Starship - РИА Новости, 14.03.2024
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02:03 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/starship-1932841276.html
Авиационные власти США разрешили SpaceX третий полет Starship
Авиационные власти США разрешили SpaceX третий полет Starship - РИА Новости, 14.03.2024
Авиационные власти США разрешили SpaceX третий полет Starship
Авиационные власти США разрешили компании SpaceX провести испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T02:03
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Авиационные власти США разрешили компании SpaceX провести испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA). "FFA разрешает третий орбитальный испытательный полет корабля Starship Super Heavy, ведомство убедилось, что компания SpaceX удовлетворила все требования безопасности, экологической безопасности и финансовой ответственности", - говорится в заявлении ведомства. Ранее компания анонсировала, что третий испытательный полет создаваемого для дальних космических полетов корабля может состояться в четверг, 14 марта, если на это будет получено соответствующее разрешение. Согласно утвержденным FFA планам компании, космический корабль стартует в космос в Техасе, его первая ступень Super Heavy завершит полет в Мексиканском заливе, а сам корабль после того, как достигнет орбиты, упадет в необитаемой части Индийского океана. Starship - самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, ее первая ступень - Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor. Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована для космических полетов на Луну и Марс. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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сша, техас, илон маск, spacex, в мире
США, Техас, Илон Маск, SpaceX, В мире
Авиационные власти США разрешили SpaceX третий полет Starship

FAA: авиационные власти США разрешили SpaceX третий испытательный полет Starship

© Фото : @Elon Musk/TwitterStarship
Starship - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : @Elon Musk/Twitter
Starship. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Авиационные власти США разрешили компании SpaceX провести испытательный запуск космического корабля Starship, сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).
"FFA разрешает третий орбитальный испытательный полет корабля Starship Super Heavy, ведомство убедилось, что компания SpaceX удовлетворила все требования безопасности, экологической безопасности и финансовой ответственности", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее компания анонсировала, что третий испытательный полет создаваемого для дальних космических полетов корабля может состояться в четверг, 14 марта, если на это будет получено соответствующее разрешение.
Согласно утвержденным FFA планам компании, космический корабль стартует в космос в Техасе, его первая ступень Super Heavy завершит полет в Мексиканском заливе, а сам корабль после того, как достигнет орбиты, упадет в необитаемой части Индийского океана.
Starship - самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков, ее первая ступень - Super Heavy оснащена 33 двигателями Raptor. Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована для космических полетов на Луну и Марс.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле прошлого года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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