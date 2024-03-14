https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР - РИА Новости, 14.03.2024
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР
Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:06
2024-03-14T10:06
2024-03-14T10:06
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омская область
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ОМСК, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства региона. Маскхалаты крутинцы изготавливают собственными руками. Жители района уже собирали нужные солдатам вещи и отправляли в зону СВО. "Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат, где сотрудники и подопечные тоже комплектовали посылки для бойцов СВО. Осенью "за ленточку" были отправлены теплые носки, нательное бельё, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники учреждения решили не останавливаться на плетении защитных сетей. Они закупили ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскхалатов. Помимо камуфляжа, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов. "В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, в приграничный Стаханов отвезут представители администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html
стаханов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, омская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Надежные люди, Стаханов, Омская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР
Крутинский дом-интернат отправит маскировочные халаты в город Стаханов ЛНР
ОМСК, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Маскхалаты крутинцы изготавливают собственными руками. Жители района уже собирали нужные солдатам вещи и отправляли в зону СВО.
«
"Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат, где сотрудники и подопечные тоже комплектовали посылки для бойцов СВО. Осенью "за ленточку" были отправлены теплые носки, нательное бельё, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники учреждения решили не останавливаться на плетении защитных сетей. Они закупили ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскхалатов. Помимо камуфляжа, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов.
"В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, в приграничный Стаханов отвезут представители администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
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