https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html

Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР

Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР - РИА Новости, 14.03.2024

Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР

Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:06

2024-03-14T10:06

2024-03-14T10:06

надежные люди

стаханов

омская область

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ОМСК, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства региона. Маскхалаты крутинцы изготавливают собственными руками. Жители района уже собирали нужные солдатам вещи и отправляли в зону СВО. "Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат, где сотрудники и подопечные тоже комплектовали посылки для бойцов СВО. Осенью "за ленточку" были отправлены теплые носки, нательное бельё, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники учреждения решили не останавливаться на плетении защитных сетей. Они закупили ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскхалатов. Помимо камуфляжа, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов. "В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, в приграничный Стаханов отвезут представители администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.

https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html

стаханов

омская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стаханов, омская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф