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Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР - РИА Новости, 14.03.2024
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10:06 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР - РИА Новости, 14.03.2024
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР
Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:06
2024-03-14T10:06
надежные люди
стаханов
омская область
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ОМСК, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства региона. Маскхалаты крутинцы изготавливают собственными руками. Жители района уже собирали нужные солдатам вещи и отправляли в зону СВО. "Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат, где сотрудники и подопечные тоже комплектовали посылки для бойцов СВО. Осенью "за ленточку" были отправлены теплые носки, нательное бельё, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники учреждения решили не останавливаться на плетении защитных сетей. Они закупили ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскхалатов. Помимо камуфляжа, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов. "В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, в приграничный Стаханов отвезут представители администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
https://ria.ru/20240222/seti-1928898968.html
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стаханов, омская область, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Надежные люди, Стаханов, Омская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Дом-интернат из Омской области отправит маскхалаты в город Стаханов ЛНР

Крутинский дом-интернат отправит маскировочные халаты в город Стаханов ЛНР

© Минтруда и социального развития Омской областиКрутинский дом-интернат Омской области отправит маскировочные халаты в приграничный Стаханов
Крутинский дом-интернат Омской области отправит маскировочные халаты в приграничный Стаханов
© Минтруда и социального развития Омской области
Крутинский дом-интернат Омской области отправит маскировочные халаты в приграничный Стаханов
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ОМСК, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники и подопечные Крутинского дома-интерната из Омской области отправили защитные маскхалаты в город Стаханов Луганской Народной Республики, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Маскхалаты крутинцы изготавливают собственными руками. Жители района уже собирали нужные солдатам вещи и отправляли в зону СВО.
«
"Не остался в стороне и Крутинский дом-интернат, где сотрудники и подопечные тоже комплектовали посылки для бойцов СВО. Осенью "за ленточку" были отправлены теплые носки, нательное бельё, перчатки, подшлемники, тельняшки, средства личной гигиены, медикаменты и перевязочные материалы", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники учреждения решили не останавливаться на плетении защитных сетей. Они закупили ткань с пиксельным рисунком для пошива летних маскхалатов. Помимо камуфляжа, крутинцы планируют изготавливать балаклавы для бойцов.
"В мае гуманитарный конвой, собранный сельчанами, в приграничный Стаханов отвезут представители администрации Крутинского района. Оттуда посылки отправятся непосредственно в зону боевых действий", - добавили в пресс-службе правительства Омской области.
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Надежные людиСтахановОмская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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