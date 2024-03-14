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В Sitronics Group рассказали о будущей спутниковой группировке России - РИА Новости, 14.03.2024
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03:04 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/sputniki-1932843290.html
В Sitronics Group рассказали о будущей спутниковой группировке России
В Sitronics Group рассказали о будущей спутниковой группировке России - РИА Новости, 14.03.2024
В Sitronics Group рассказали о будущей спутниковой группировке России
Спутниковая группировка, которой Россия будет обладать к 2030 году, может оказаться больше озвученных ранее планов, так как с ростом потребления космических... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:04
2024-03-14T03:04
россия
космос - риа наука
"спутникс"
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спутниковая группировка, которой Россия будет обладать к 2030 году, может оказаться больше озвученных ранее планов, так как с ростом потребления космических сервисов вырастет и потребность в количестве аппаратов на орбите, заявил в интервью РИА Новости Николай Пожидаев, президент Sitronics Group, в которую входит в том числе компания-производитель спутников "Спутникс". "Я думаю, что цифры по количеству спутников еще будут пересмотрены в сторону увеличения, так как в России раньше не было рынка космических сервисов и данных, клиенты только приходят к пониманию, зачем они нужны и что можно делать со спутниковыми данными. Вслед за этим пониманием и потребление таких сервисов существенно вырастет", - сказал Пожидаев. Он отметил, что в прошлом году компания впервые произвела более 100 космических аппаратов и в дальнейшем планирует увеличить объемы выпуска спутников еще больше. Пожидаев считает, что российские компании должны соответствовать мировым показателям и уметь выпускать от 500 аппаратов в год. Для того, чтобы запускать на орбиты такое количество спутников, потребуется больше ракет, подчеркнул гендиректор Sitronics Group. Он не исключил, что, помимо новых носителей от государственных предприятий и перспективных сверхлегких ракет частных компаний, для этого может быть организована международная кооперация с дружественными странами. Пожидаев также рассказал о планах компании наладить собственное производство полезных нагрузок. Сейчас в Sitronics Group уже освоили создание передатчиков системы автоматической идентификации судов, разрабатывают приборы для интернета вещей, а также задумываются о производстве оптики и радаров для дистанционного зондирования Земли. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия к 2030 году будет обладать спутниковой группировкой из примерно 1,7 тысячи аппаратов, причем 40% из них изготовят частные российские компании. Спутникостроительной тематикой в контуре Sitronics Group занимается приобретенная ей в 2021 году частная компания "Спутникс".
https://ria.ru/20240306/ustanovka-1931352274.html
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россия, космос - риа наука, "спутникс", юрий борисов (роскосмос), роскосмос, общество
Россия, Космос - РИА Наука, "Спутникс", Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Общество
В Sitronics Group рассказали о будущей спутниковой группировке России

Sitronics Group: российская группировка не ограничится парой тысяч спутников

© Фото : SPUTNIXСпутник "Зоркий-2М" компании "Спутникс"
Спутник Зоркий-2М компании Спутникс - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : SPUTNIX
Спутник "Зоркий-2М" компании "Спутникс" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Спутниковая группировка, которой Россия будет обладать к 2030 году, может оказаться больше озвученных ранее планов, так как с ростом потребления космических сервисов вырастет и потребность в количестве аппаратов на орбите, заявил в интервью РИА Новости Николай Пожидаев, президент Sitronics Group, в которую входит в том числе компания-производитель спутников "Спутникс".
"Я думаю, что цифры по количеству спутников еще будут пересмотрены в сторону увеличения, так как в России раньше не было рынка космических сервисов и данных, клиенты только приходят к пониманию, зачем они нужны и что можно делать со спутниковыми данными. Вслед за этим пониманием и потребление таких сервисов существенно вырастет", - сказал Пожидаев.
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Он отметил, что в прошлом году компания впервые произвела более 100 космических аппаратов и в дальнейшем планирует увеличить объемы выпуска спутников еще больше. Пожидаев считает, что российские компании должны соответствовать мировым показателям и уметь выпускать от 500 аппаратов в год.
Для того, чтобы запускать на орбиты такое количество спутников, потребуется больше ракет, подчеркнул гендиректор Sitronics Group. Он не исключил, что, помимо новых носителей от государственных предприятий и перспективных сверхлегких ракет частных компаний, для этого может быть организована международная кооперация с дружественными странами.
Пожидаев также рассказал о планах компании наладить собственное производство полезных нагрузок. Сейчас в Sitronics Group уже освоили создание передатчиков системы автоматической идентификации судов, разрабатывают приборы для интернета вещей, а также задумываются о производстве оптики и радаров для дистанционного зондирования Земли.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия к 2030 году будет обладать спутниковой группировкой из примерно 1,7 тысячи аппаратов, причем 40% из них изготовят частные российские компании.
Спутникостроительной тематикой в контуре Sitronics Group занимается приобретенная ей в 2021 году частная компания "Спутникс".
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