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Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 14.03.2024 (обновлено: 20:47 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1933038026.html
Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы
Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы - РИА Новости, 14.03.2024
Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы
О попытке диверсантов прорваться в Россию, угрозе Верховной раде со стороны ВСУ, решении ФРГ по поставкам Taurus и признании генсека НАТО — в материале РИА... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T18:52
2024-03-14T20:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
белгородская область
алексей леонков
йенс столтенберг
валерий залужный
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О попытке диверсантов прорваться в Россию, угрозе Верховной раде со стороны ВСУ, решении ФРГ по поставкам Taurus и признании генсека НАТО — в материале РИА Новости.Украинские диверсанты на границеРоссийские бойцы сорвали попытку ДРГ противника проникнуть в Белгородскую область в районе Сподарюшино, сообщили в Минобороны.ВС России уничтожили ударами авиации и артиллерии до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.Новая версия ЗРК Patriot на УкраинеСША применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, этим вариантом ЗРК могут управлять только американские боевые расчеты, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.&quot;Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции&quot;, — сказал собеседник агентства.Леонков добавил, что именно такую, мобильную версию комплекса Patriot недавно уничтожила ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР. Бундестаг отвергает поставки ракет ВСУНижняя палата немецкого парламента снова проголосовала против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.За проголосовали 495, против — 190, пятеро воздержались, сообщила председатель бундестага.Плохая поддержка со стороны НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. По его словам, союзники должны делать больше для поддержки Киева. Также политик признал, что ВСУ использовали ракеты, поставленные альянсом, для атак на Черноморский флот ВМФ России. Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.По данным телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.Верховной раде угрожают украинские войскаУкраинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других бойцов ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами. Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.В начале недели представитель российских силовых структур рассказал агентству, что специалисты получили доступ к Telegram-каналу ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов обсуждают варианты свержения действующей власти и командования, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.Новые попытки украинских терактовСредства ПВО за ночь перехватили и сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. Кроме того, ВСУ утром в четверг открыли огонь по Белгородской области из реактивных систем залпового огня, восемь украинских реактивных снарядов уничтожили в воздухе.Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших в Белгороде, несколько человек получили ранения. Согласно анализу фотографий с обломками ракет, по городу вели огонь из чешской реактивной системы залпового огня Vampire.Также украинские войска обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, взрывное устройство сбросили в пяти метрах от топливохранилища, уточнила пресс-служба станции.Брифинг МинобороныВСУ за сутки потеряли на всех направлениях до 1030 военнослужащих. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском и Херсонском направлениях, а также заняли более выгодные рубежи — на Донецком.ВС России уничтожили 17 единиц бронетехники и девять орудий полевой артиллерии противника.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах. За сутки сбито 136 украинских дронов.
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино
Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино.
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безопасность, россия, курская область, белгородская область, алексей леонков, йенс столтенберг, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, запорожская аэс, украина, нато, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Алексей Леонков, Йенс Столтенберг, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Запорожская АЭС, Украина, НАТО, ХДС/ХСС
Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы

МО: ВС сорвали попытку украинских войск прорваться на территорию РФ

© Минобороны РоссииКадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
© Минобороны России
Кадр уничтожения украинской техники при попытке прорыва ВСУ в районе Сподарюшино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О попытке диверсантов прорваться в Россию, угрозе Верховной раде со стороны ВСУ, решении ФРГ по поставкам Taurus и признании генсека НАТО — в материале РИА Новости.

Украинские диверсанты на границе

Российские бойцы сорвали попытку ДРГ противника проникнуть в Белгородскую область в районе Сподарюшино, сообщили в Минобороны.
ВС России уничтожили ударами авиации и артиллерии до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.

Новая версия ЗРК Patriot на Украине

США применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, этим вариантом ЗРК могут управлять только американские боевые расчеты, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков.
«

"Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции", — сказал собеседник агентства.

Леонков добавил, что именно такую, мобильную версию комплекса Patriot недавно уничтожила ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot
13 марта, 18:57

Бундестаг отвергает поставки ракет ВСУ

Нижняя палата немецкого парламента снова проголосовала против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.
За проголосовали 495, против — 190, пятеро воздержались, сообщила председатель бундестага.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00

Плохая поддержка со стороны НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. По его словам, союзники должны делать больше для поддержки Киева. Также политик признал, что ВСУ использовали ракеты, поставленные альянсом, для атак на Черноморский флот ВМФ России.
Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.
По данным телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
Вчера, 16:18

Верховной раде угрожают украинские войска

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других бойцов ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами.
Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.
В начале недели представитель российских силовых структур рассказал агентству, что специалисты получили доступ к Telegram-каналу ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов обсуждают варианты свержения действующей власти и командования, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00

Новые попытки украинских терактов

Средства ПВО за ночь перехватили и сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВСУ утром в четверг открыли огонь по Белгородской области из реактивных систем залпового огня, восемь украинских реактивных снарядов уничтожили в воздухе.
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших в Белгороде, несколько человек получили ранения. Согласно анализу фотографий с обломками ракет, по городу вели огонь из чешской реактивной системы залпового огня Vampire.
Также украинские войска обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, взрывное устройство сбросили в пяти метрах от топливохранилища, уточнила пресс-служба станции.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00

Брифинг Минобороны

ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях до 1030 военнослужащих. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском и Херсонском направлениях, а также заняли более выгодные рубежи — на Донецком.
ВС России уничтожили 17 единиц бронетехники и девять орудий полевой артиллерии противника.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах. За сутки сбито 136 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБелгородская областьАлексей ЛеонковЙенс СтолтенбергВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЗапорожская АЭСУкраинаНАТОХДС/ХСС
 
 
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