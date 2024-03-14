https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1933038026.html

Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы

Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы - РИА Новости, 14.03.2024

Спецоперация, 14 марта: ВС России сорвали попытку прорыва госграницы

О попытке диверсантов прорваться в Россию, угрозе Верховной раде со стороны ВСУ, решении ФРГ по поставкам Taurus и признании генсека НАТО — в материале РИА... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:52

2024-03-14T18:52

2024-03-14T20:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

белгородская область

алексей леонков

йенс столтенберг

валерий залужный

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. О попытке диверсантов прорваться в Россию, угрозе Верховной раде со стороны ВСУ, решении ФРГ по поставкам Taurus и признании генсека НАТО — в материале РИА Новости.Украинские диверсанты на границеРоссийские бойцы сорвали попытку ДРГ противника проникнуть в Белгородскую область в районе Сподарюшино, сообщили в Минобороны.ВС России уничтожили ударами авиации и артиллерии до 195 украинских военных, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения.Новая версия ЗРК Patriot на УкраинеСША применяют на Украине новую версию зенитного ракетного комплекса Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами, этим вариантом ЗРК могут управлять только американские боевые расчеты, заявил РИА Новости военный аналитик, ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков."Это резко повышает мобильность комплекса и позволяет успешно применять его для воздушных засад или для прикрытия конкретных направлений со сменой позиции", — сказал собеседник агентства.Леонков добавил, что именно такую, мобильную версию комплекса Patriot недавно уничтожила ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР. Бундестаг отвергает поставки ракет ВСУНижняя палата немецкого парламента снова проголосовала против выдвинутого второй раз блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) проекта резолюции с требованием к правительству Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.За проголосовали 495, против — 190, пятеро воздержались, сообщила председатель бундестага.Плохая поддержка со стороны НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. По его словам, союзники должны делать больше для поддержки Киева. Также политик признал, что ВСУ использовали ракеты, поставленные альянсом, для атак на Черноморский флот ВМФ России. Украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю 22 сентября прошлого года, российская ПВО сбила пять ракет. Повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, в десяти домах выбило стекла. Часть сбитого снаряда упала в центре города, ее уничтожили на полигоне.По данным телеканала Sky News, для атаки использовались переданные Британией ракеты Storm Shadow. В Лондоне отказались комментировать эти сообщения.Верховной раде угрожают украинские войскаУкраинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду в Киеве и привлечь на свою сторону других бойцов ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, полученной российскими специалистами. Фронда в среде украинских силовиков возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала.В начале недели представитель российских силовых структур рассказал агентству, что специалисты получили доступ к Telegram-каналу ParaBelum, в котором представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов обсуждают варианты свержения действующей власти и командования, а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.Новые попытки украинских терактовСредства ПВО за ночь перехватили и сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. Кроме того, ВСУ утром в четверг открыли огонь по Белгородской области из реактивных систем залпового огня, восемь украинских реактивных снарядов уничтожили в воздухе.Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о двух погибших в Белгороде, несколько человек получили ранения. Согласно анализу фотографий с обломками ракет, по городу вели огонь из чешской реактивной системы залпового огня Vampire.Также украинские войска обстреляли объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС, взрывное устройство сбросили в пяти метрах от топливохранилища, уточнила пресс-служба станции.Брифинг МинобороныВСУ за сутки потеряли на всех направлениях до 1030 военнослужащих. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском и Херсонском направлениях, а также заняли более выгодные рубежи — на Донецком.ВС России уничтожили 17 единиц бронетехники и девять орудий полевой артиллерии противника.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах. За сутки сбито 136 украинских дронов.

https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

белгородская область

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Кадры уничтожения украинских диверсантов в районе села Сподарюшино Украинские диверсанты попытались прорваться в Белгородскую и Курскую области, их действия пресекли российские силовые ведомства. По данным Минобороны, военные сорвали попытку противника проникнуть в Белгородскую область в районе села Сподарюшино. 2024-03-14T18:52 true PT0M18S

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