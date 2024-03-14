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ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.03.2024
ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, уничтожили склад боеприпасов, потери ВСУ за сутки поставили более 240 военнослужащих,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:01
2024-03-14T14:01
2024-03-14T14:01
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные позиции, уничтожили склад боеприпасов, потери ВСУ за сутки поставили более 240 военнослужащих, три танка, сообщили в Минобороны РФ. "На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 240 военных