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ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки
ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки - РИА Новости, 14.03.2024
ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:40
2024-03-14T13:40
2024-03-14T13:58
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих за сутки