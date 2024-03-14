https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932944264.html

ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки

ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки - РИА Новости, 14.03.2024

ВСУ потеряли на Купянском направлении около 30 солдат за сутки

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T13:40

2024-03-14T13:40

2024-03-14T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю, нанесено огневое поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Отражена контратака 47-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Першотравневое Харьковской области."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины