https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932943164.html
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.03.2024
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военнослужащие отразили восемь контратак украинских войск за прошедшие сутки на авдеевском направлении, Киев потерял там до 410 солдат, сообщили в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T13:36
2024-03-14T13:36
2024-03-14T13:58
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили восемь контратак украинских войск за прошедшие сутки на авдеевском направлении, Киев потерял там до 410 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также группировка "Центр" отразила восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новгородского, Новобахмутовки, Бердычей, Семеновки и Орловки в ДНР."Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
ВС РФ отразили 8 контратак на Авдеевском направлении, Киев потерял до 410 солдат