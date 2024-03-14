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В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932857847.html
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки - РИА Новости, 14.03.2024
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки
Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:53
2024-03-14T08:53
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили инициативу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Серая зона" или межпозиционное пространство - своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий. "На Сватовско-кременском участке российские войска сократили межпозиционное пространство. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось продвинуться в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка, сократив на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров. Противник уже не пытается вернуть себе инициативу на данном участке фронта и все силы сосредотачивает на оборонительных действиях", - сообщил Марочко агентству. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки, в частности, сообщало, что на купянском направлении ВС РФ отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная обстановка для ВСУ "остается сложной", по его утверждению, российские войска продолжают вести наступательные действия, "сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино".
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луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки

Марочко: ВС РФ продвинулись у Ямполовки, сократив "серую зону" под Кременной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО
Реактивные системы залпового огня Торнадо-Г в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили инициативу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Серая зона" или межпозиционное пространство - своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий.
"На Сватовско-кременском участке российские войска сократили межпозиционное пространство. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось продвинуться в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка, сократив на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров. Противник уже не пытается вернуть себе инициативу на данном участке фронта и все силы сосредотачивает на оборонительных действиях", - сообщил Марочко агентству.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки, в частности, сообщало, что на купянском направлении ВС РФ отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная обстановка для ВСУ "остается сложной", по его утверждению, российские войска продолжают вести наступательные действия, "сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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