https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932857847.html
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки - РИА Новости, 14.03.2024
В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки
Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:53
2024-03-14T08:53
2024-03-14T08:53
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили инициативу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Серая зона" или межпозиционное пространство - своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий. "На Сватовско-кременском участке российские войска сократили межпозиционное пространство. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось продвинуться в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка, сократив на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров. Противник уже не пытается вернуть себе инициативу на данном участке фронта и все силы сосредотачивает на оборонительных действиях", - сообщил Марочко агентству. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки, в частности, сообщало, что на купянском направлении ВС РФ отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная обстановка для ВСУ "остается сложной", по его утверждению, российские войска продолжают вести наступательные действия, "сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки
Марочко: ВС РФ продвинулись у Ямполовки, сократив "серую зону" под Кременной