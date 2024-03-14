https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932857847.html

В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки

В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки - РИА Новости, 14.03.2024

В ЛНР сообщили о продвижении российских военных у Ямполовки

Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:53

2024-03-14T08:53

2024-03-14T08:53

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873099211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc0dc086d9d9d8ec3d7b655d3f9dff40.jpg

ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Российские войска значительно сократили "серую зону" на Сватовско-кременском участке на севере ЛНР, ВСУ сосредоточены на оборонительных действиях и утратили инициативу, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Серая зона" или межпозиционное пространство - своеобразная нейтральная полоса между сторонами боевых действий. "На Сватовско-кременском участке российские войска сократили межпозиционное пространство. В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось продвинуться в районах населенных пунктов Терны и Ямполовка, сократив на некоторых участках межпозиционное пространство с 500 до 100 метров. Противник уже не пытается вернуть себе инициативу на данном участке фронта и все силы сосредотачивает на оборонительных действиях", - сообщил Марочко агентству. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки, в частности, сообщало, что на купянском направлении ВС РФ отразили контратаку противника в районе населенного пункта Терны ДНР. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что оперативная обстановка для ВСУ "остается сложной", по его утверждению, российские войска продолжают вести наступательные действия, "сосредотачивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность