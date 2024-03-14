https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932847582.html

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.03.2024

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:09

2024-03-14T05:09

2024-03-14T05:20

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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по площадной цели, сорвав ротацию личного состава украинских националистов на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что, получив координаты места скопления личного состава ВСУ, артиллеристы выдвинулись на одну из неподготовленных огневых позиций. "Выполнив пристрелочный пуск 122-миллиметровых ракет, командир боевой машины, взаимодействующий с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата, скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели", — отметили в министерстве. Срыв попытки ротации личного состава ВСУ артударом военнослужащих группировки "Центр" был зафиксирован при помощи БПЛА.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

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