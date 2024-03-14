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Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.03.2024 (обновлено: 05:20 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932847582.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.03.2024
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:09
2024-03-14T05:20
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по площадной цели, сорвав ротацию личного состава украинских националистов на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве. Уточняется, что, получив координаты места скопления личного состава ВСУ, артиллеристы выдвинулись на одну из неподготовленных огневых позиций. "Выполнив пристрелочный пуск 122-миллиметровых ракет, командир боевой машины, взаимодействующий с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата, скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели", — отметили в министерстве. Срыв попытки ротации личного состава ВСУ артударом военнослужащих группировки "Центр" был зафиксирован при помощи БПЛА.Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

МО: артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" нанес огневое поражение по площадной цели, сорвав ротацию личного состава украинских националистов на Авдеевском направлении специальной военной операции", — заявили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что, получив координаты места скопления личного состава ВСУ, артиллеристы выдвинулись на одну из неподготовленных огневых позиций.
«
"Выполнив пристрелочный пуск 122-миллиметровых ракет, командир боевой машины, взаимодействующий с расчетом разведывательного беспилотного летательного аппарата, скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по заранее выявленной цели", — отметили в министерстве.
Срыв попытки ротации личного состава ВСУ артударом военнослужащих группировки "Центр" был зафиксирован при помощи БПЛА.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 460 военнослужащих, танк, три командно-штабные машины и 17 автомобилей.
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