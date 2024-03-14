https://ria.ru/20240314/spetsoperatsiya-1932847426.html

Российские вертолеты поразили "опорники" ВСУ на Северодонецком направлении

Российские вертолеты поразили "опорники" ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 14.03.2024

Российские вертолеты поразили "опорники" ВСУ на Северодонецком направлении

Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 поразили неуправляемыми ракетами С-8 живую силу и опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении, сообщили в четверг РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:07

2024-03-14T05:07

2024-03-14T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-28

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28 поразили неуправляемыми ракетами С-8 живую силу и опорные пункты ВСУ на северодонецком направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, поразила опорные пункты и живую силу противника на северодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации", - говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", боевой вертолет Ми-28 "Ночной охотник" и многоцелевой вертолет Ми-8. "На командном пункте получили боевую задачу по уничтожению опорного пункта противника в лесопосадке. Выполнили стрельбу с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, опорный пункт был успешно поражен. На отходе был пуск ПЗРК противника. Комплекс БКО (бортовой комплекс обороны - ред.) отработал отлично. Все вернулись домой", – цитируется в сообщении штурман Ка-52 с позывным "Малыш".

https://ria.ru/20240314/poteri-1932842891.html

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россия, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, вооруженные силы рф, безопасность