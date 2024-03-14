https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html

Словакия не хочет делать из России врага, заявил премьер

Словакия не хочет делать из России врага, заявил премьер - РИА Новости, 14.03.2024

Словакия не хочет делать из России врага, заявил премьер

Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага, заявил в четверг словацкий премьер-министр Роберт Фицо. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:33

2024-03-14T17:33

2024-03-14T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

словакия

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 14 мар - РИА Новости. Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага, заявил в четверг словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Я не могу себе представить, чтобы Словакия относилась к стране, которая была бы заинтересована в том, чтобы делать из России врага", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети.Премьер рассказал, что в четверг посетил памятник солдатам Красной армии, который установлен в словацком городе Зволен. "Здесь похоронены более 17 тысяч военных Красной армии и более 11 тысяч солдат румынской армии. Для меня важно посещать такие места, потому что этим я показываю свое отношение к современности. Много политиков, к сожалению, и в Словакии, предпочли бы поставить новый "железный занавес" между Европой и Россией, я такую политику отвергаю и никогда не буду принимать в ней участие, потому что есть исторические события, которые связывают наши народы", - сказал Фицо. Он выразил надежду, что ситуация на Украине разрешится переговорами о мире и наступит стандартизация отношений между отдельными странами. "В следующем году мы будем отмечать 80-летие победы над фашизмом, было бы правильно, если бы в этих торжествах принял участие весь мир, каждая страна, которая каким-либо способом способствовала поражению фашизма", - добавил премьер. Ранее Фицо заявлял, что Словакия должна иметь нормальные отношения с Россией, он обещал также сделать шаги в этом направлении. В декабре 2023 года Фицо говорил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы и отвергает представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240312/evropa-1932321041.html

https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо