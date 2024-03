https://ria.ru/20240314/ryba-1932852729.html

Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы

Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы - РИА Новости, 14.03.2024

Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы

Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:30

2024-03-14T07:30

2024-03-14T07:30

мьянма

proceedings of the national academy of sciences

биология

наука

берлин (город)

германия

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751463665_0:53:1071:655_1920x0_80_0_0_1b90834cd6b8d1eb390ee83997d8218a.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences."Такая амплитуда совсем не типична для животных такого размера. Чтобы объяснить механизм возникновения такой громкости, мы снимали три особи в аквариуме с помощью сверхзвуковой сьемки на камеры, которые делают до 8 тысяч снимков в секунду. Звук порождается так быстро, что мы увидели сокращение плавательного пузыря лишь на одном из них", — рассказали ученые.Поскольку так быстро сокращаться не может ни одна известная мышца, команде исследователей пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Им удалось выяснить, что у рыбок есть особые мышцы. При сокращении они натягивают так называемый барабанный хрящ внутри мышцы. При резком ее расслаблении он ударяет по плавательному пузырю, затем возвращается в исходную позицию.Ученые полагают, что такая способность помогает рыбкам взаимодействовать, поскольку они обитают в мутных водах с дальностью видимости не более 5 сантиметров. На расстоянии сантиметра мощность звука составляет 147 децибел. Для сравнения, громкость реактивного двигателя на расстоянии 100 метров составляет "всего" 140 дБ. При этом органы, порождающие этот звук, находятся в непосредственной близости от слухового аппарата рыбок."Остается загадкой, как этим рыбкам удается не оглохнуть", — удивляются ученые.Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг — самый маленький из всех известных видов позвоночных. Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних.

https://ria.ru/20240308/nematody-1931860002.html

https://ria.ru/20240221/anakonda-1928631753.html

мьянма

берлин (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, proceedings of the national academy of sciences, биология, наука, берлин (город), германия