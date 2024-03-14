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Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы - РИА Новости, 14.03.2024
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Наука
 
07:30 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/ryba-1932852729.html
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы - РИА Новости, 14.03.2024
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы
Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:30
2024-03-14T07:30
мьянма
proceedings of the national academy of sciences
биология
наука
берлин (город)
германия
наука
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences."Такая амплитуда совсем не типична для животных такого размера. Чтобы объяснить механизм возникновения такой громкости, мы снимали три особи в аквариуме с помощью сверхзвуковой сьемки на камеры, которые делают до 8 тысяч снимков в секунду. Звук порождается так быстро, что мы увидели сокращение плавательного пузыря лишь на одном из них", — рассказали ученые.Поскольку так быстро сокращаться не может ни одна известная мышца, команде исследователей пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Им удалось выяснить, что у рыбок есть особые мышцы. При сокращении они натягивают так называемый барабанный хрящ внутри мышцы. При резком ее расслаблении он ударяет по плавательному пузырю, затем возвращается в исходную позицию.Ученые полагают, что такая способность помогает рыбкам взаимодействовать, поскольку они обитают в мутных водах с дальностью видимости не более 5 сантиметров. На расстоянии сантиметра мощность звука составляет 147 децибел. Для сравнения, громкость реактивного двигателя на расстоянии 100 метров составляет "всего" 140 дБ. При этом органы, порождающие этот звук, находятся в непосредственной близости от слухового аппарата рыбок."Остается загадкой, как этим рыбкам удается не оглохнуть", — удивляются ученые.Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг — самый маленький из всех известных видов позвоночных. Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних.
https://ria.ru/20240308/nematody-1931860002.html
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мьянма
берлин (город)
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мьянма, proceedings of the national academy of sciences, биология, наука, берлин (город), германия
Мьянма, Proceedings of the National Academy of Sciences, биология, Наука, Берлин (город), Германия, Наука
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы

Биологи: рыбки вида Danionella cerebrum издают звук громче реактивного двигателя

© Фото : SenckenbergВзрослый самец Danionella cerebrum размером около 10 миллиметров
Взрослый самец Danionella cerebrum размером около 10 миллиметров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Senckenberg
Взрослый самец Danionella cerebrum размером около 10 миллиметров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Такая амплитуда совсем не типична для животных такого размера. Чтобы объяснить механизм возникновения такой громкости, мы снимали три особи в аквариуме с помощью сверхзвуковой сьемки на камеры, которые делают до 8 тысяч снимков в секунду. Звук порождается так быстро, что мы увидели сокращение плавательного пузыря лишь на одном из них", — рассказали ученые.
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Поскольку так быстро сокращаться не может ни одна известная мышца, команде исследователей пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Им удалось выяснить, что у рыбок есть особые мышцы. При сокращении они натягивают так называемый барабанный хрящ внутри мышцы. При резком ее расслаблении он ударяет по плавательному пузырю, затем возвращается в исходную позицию.
Ученые полагают, что такая способность помогает рыбкам взаимодействовать, поскольку они обитают в мутных водах с дальностью видимости не более 5 сантиметров. На расстоянии сантиметра мощность звука составляет 147 децибел. Для сравнения, громкость реактивного двигателя на расстоянии 100 метров составляет "всего" 140 дБ. При этом органы, порождающие этот звук, находятся в непосредственной близости от слухового аппарата рыбок.
"Остается загадкой, как этим рыбкам удается не оглохнуть", — удивляются ученые.
Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг — самый маленький из всех известных видов позвоночных. Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних.
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