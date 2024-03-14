https://ria.ru/20240314/ryba-1932852729.html
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы - РИА Новости, 14.03.2024
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы
Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:30
2024-03-14T07:30
2024-03-14T07:30
мьянма
proceedings of the national academy of sciences
биология
наука
берлин (город)
германия
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751463665_0:53:1071:655_1920x0_80_0_0_1b90834cd6b8d1eb390ee83997d8218a.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в статье для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences."Такая амплитуда совсем не типична для животных такого размера. Чтобы объяснить механизм возникновения такой громкости, мы снимали три особи в аквариуме с помощью сверхзвуковой сьемки на камеры, которые делают до 8 тысяч снимков в секунду. Звук порождается так быстро, что мы увидели сокращение плавательного пузыря лишь на одном из них", — рассказали ученые.Поскольку так быстро сокращаться не может ни одна известная мышца, команде исследователей пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Им удалось выяснить, что у рыбок есть особые мышцы. При сокращении они натягивают так называемый барабанный хрящ внутри мышцы. При резком ее расслаблении он ударяет по плавательному пузырю, затем возвращается в исходную позицию.Ученые полагают, что такая способность помогает рыбкам взаимодействовать, поскольку они обитают в мутных водах с дальностью видимости не более 5 сантиметров. На расстоянии сантиметра мощность звука составляет 147 децибел. Для сравнения, громкость реактивного двигателя на расстоянии 100 метров составляет "всего" 140 дБ. При этом органы, порождающие этот звук, находятся в непосредственной близости от слухового аппарата рыбок."Остается загадкой, как этим рыбкам удается не оглохнуть", — удивляются ученые.Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг — самый маленький из всех известных видов позвоночных. Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних.
https://ria.ru/20240308/nematody-1931860002.html
https://ria.ru/20240221/anakonda-1928631753.html
мьянма
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751463665_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_0b8e27093e70041b03388421b368c933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, proceedings of the national academy of sciences, биология, наука, берлин (город), германия
Мьянма, Proceedings of the National Academy of Sciences, биология, Наука, Берлин (город), Германия, Наука
Гудит как истребитель: ученых удивила особенность крошечной рыбки из Мьянмы
Биологи: рыбки вида Danionella cerebrum издают звук громче реактивного двигателя
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Самцы рыбки вида Danionella cerebrum издают самый громкий звук среди всех рыб схожего размера, сообщили ученые из берлинского Медицинского университета Шарите в статье
для научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Такая амплитуда совсем не типична для животных такого размера. Чтобы объяснить механизм возникновения такой громкости, мы снимали три особи в аквариуме с помощью сверхзвуковой сьемки на камеры, которые делают до 8 тысяч снимков в секунду. Звук порождается так быстро, что мы увидели сокращение плавательного пузыря лишь на одном из них", — рассказали ученые.
Ученые обнаружили в Чернобыле червей с неожиданной особенностью
Поскольку так быстро сокращаться не может ни одна известная мышца, команде исследователей пришлось прибегнуть к микрокомпьютерной томографии. Им удалось выяснить, что у рыбок есть особые мышцы. При сокращении они натягивают так называемый барабанный хрящ внутри мышцы. При резком ее расслаблении он ударяет по плавательному пузырю, затем возвращается в исходную позицию.
Ученые полагают, что такая способность помогает рыбкам взаимодействовать, поскольку они обитают в мутных водах с дальностью видимости не более 5 сантиметров. На расстоянии сантиметра мощность звука составляет 147 децибел. Для сравнения, громкость реактивного двигателя на расстоянии 100 метров составляет "всего" 140 дБ. При этом органы, порождающие этот звук, находятся в непосредственной близости от слухового аппарата рыбок.
"Остается загадкой, как этим рыбкам удается не оглохнуть", — удивляются ученые.
Род лучеперых рыб Danionella из семейства карповых считается одним из мельчайших позвоночных в мире. Длина взрослой особи составляет 10-12 миллиметров. У нее нет чешуи, а тело и голова прозрачны настолько, что виден живой мозг — самый маленький из всех известных видов позвоночных. Из-за своей упрощенной анатомии, данионелла традиционно привлекает внимание ученых, которые рассматривают ее как одного из самых примитивных представителей позвоночных и на ее примере исследуют становление мозга последних.
Ученые сделали шокирующее открытие о загадочных змеях-гигантах