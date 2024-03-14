https://ria.ru/20240314/rumyniya-1932999839.html

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас - РИА Новости, 14.03.2024

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, следует из... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:42

2024-03-14T16:42

2024-03-14T18:10

в мире

россия

румыния

европарламент

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838526830_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_cffbeb78efdfaf81272b22d4b185427e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста резолюции."Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние", — говорится в документе.По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, и тем самым "нарушила международное право".ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть ценностей вернули в республику в 1935 и 1956 годах. В 2003-м страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, румыния, европарламент, евросоюз, еврокомиссия