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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас - РИА Новости, 14.03.2024
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16:42 14.03.2024 (обновлено: 18:10 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/rumyniya-1932999839.html
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас - РИА Новости, 14.03.2024
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас
Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, следует из... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:42
2024-03-14T18:10
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста резолюции."Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние", — говорится в документе.По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, и тем самым "нарушила международное право".ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть ценностей вернули в республику в 1935 и 1956 годах. В 2003-м страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
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в мире, россия, румыния, европарламент, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Румыния, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии ее золотой запас

ЕП потребовал от России вернуть Румынии переданный в 1916 году золотой запас

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга
Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Европарламента в Европейском квартале Страсбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента потребовали от России вернуть Румынии ее "национальное достояние", включая золотой запас и культурные ценности, следует из текста резолюции.
"Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся невозвращенным Румынии национальное достояние", — говорится в документе.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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По утверждению депутатов, Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, и тем самым "нарушила международное право".
ЕП также призвал Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией, как только региональный контекст позволит возобновить политический диалог.
В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас, который, по оценкам Бухареста, составляет 91,5 тонны. Часть ценностей вернули в республику в 1935 и 1956 годах. В 2003-м страны создали комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.
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