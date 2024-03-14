https://ria.ru/20240314/rossiya-1932912747.html

Лавров сравнил подходы России и Запада к формированию внешней политики

Лавров сравнил подходы России и Запада к формированию внешней политики - РИА Новости, 14.03.2024

Лавров сравнил подходы России и Запада к формированию внешней политики

Россия проводит внешнюю политику на основании национальных интересов, вне зависимости от электоральных циклов, как на Западе, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:59

2024-03-14T11:59

2024-03-14T12:39

россия

сергей лавров

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия проводит внешнюю политику на основании национальных интересов, вне зависимости от электоральных циклов, как на Западе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на торжественном заседании по случаю 90-летия Дипломатической академии."Наша линия на международной арене носит неконъюнктурный, долгосрочный, стратегический характер. <...> Эта линия продиктована коренными национальными интересами нашего государства, всех народов Российской Федерации, а не избирательными циклами, как во многих так называемых демократических странах", — сказал глава МИД.Он подчеркнул, что это в очередной раз четко и недвусмысленно подтвердил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта.Политика российского лидера пользуется максимально возможной поддержкой населения, продолжил Лавров. Он выразил уверенность, что грядущие выборы вновь подтвердят это.Глава российского внешнеполитического ведомства отметил хорошие результаты работы Дипломатической академии, добавив, что МИД продолжит оказывать ей помощь и поддержку."Уверен, что Дипакадемия будет и далее идти в ногу со временем, внедрять в образовательный процесс самые современные методики, вносить вклад в общие усилия по реализации внешнеполитического курса, который определяется президентом", — заключил Лавров.История Дипломатической академии МИД России начинается с 1934 года, когда открылся Институт по подготовке дипломатических и консульских работников при Наркомате иностранных дел СССР.В 1939-м его реорганизовали в Высшую дипломатическую школу НКИД. В задачи учебного заведения входила как подготовка студентов по основам дипломатии, так и обучение иностранным языкам.Современное название Дипакадемия получила в 1974 году. Сейчас она дает абитуриентам возможность обучаться на программах бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Работают четыре диссертационных совета, в вузе преподают 26 иностранных языков.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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россия, сергей лавров, владимир путин, политика