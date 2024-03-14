https://ria.ru/20240314/rentgenkompleks-1932882283.html

Новый рентгенкомплекс открылся в областной больнице Кузбасса

Новый рентгенкомплекс открылся в областной больнице Кузбасса - РИА Новости, 14.03.2024

Новый рентгенкомплекс открылся в областной больнице Кузбасса

Новый комплекс рентгенологических исследований открылся в областной больнице Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:41

2024-03-14T10:41

2024-03-14T11:24

сергей цивилев

медучреждения

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 мар – РИА Новости. Новый комплекс рентгенологических исследований открылся в областной больнице Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбасской областной клинической больнице имени С.В. Беляева открыт крупнейший в регионе комплекс рентгенологических методов исследования и лечения. Сегодня там побывал губернатор Сергей Цивилев. На оснащение нового отделения из областного бюджета было направлено 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении. "Важно, чтобы возможности этой современной техники были использованы в полном объеме. Любой новый объект, который мы запускаем, должен работать для кузбассовцев, приносить максимальную пользу и быть загружен на полную мощность. Новый рентгенологический комплекс — это первый этап проекта по модернизации этой клиники, медицинскую помощь в которой получают жители всего региона", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Цивилев дал поручение министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову организовать на следующей неделе ВКС-совещание со специалистами Московского референс-центра диагностики и телемедицины. К нему подключатся все кузбасские врачи-рентгенологи, которые работают на современном цифровом оборудовании. Губернатор договорился с руководством этого первого в России телерадиологического центра о сотрудничестве и методической помощи кузбасским специалистам. Уточняется, что новый комплекс Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева состоит из двух частей. В диагностической части расположены аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии с искусственным интеллектом и грузоподъемностью 200 килограммов. В лечебной части комплекса установлен ангиограф. Ультрасовременная аппаратура помогает выбрать оптимально подходящий для каждого пациента маршрут операции. Потолочное крепление позволяет сделать контрольную компьютерную томографию прямо во время оперативного вмешательства. "Оборудование позволит проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий. Этот метод позволяет прямо вовремя коронарографии видеть артерии изнутри, а главное — с высокой точностью оценить структуру, измерить диаметр и выбрать идеально подходящий размер стента. Кроме того, "умный аппарат" с помощью встроенной памяти протоколирует исследования сердца и сохраняет данные. Оборудование позволит врачам освоить и внедрить новые методы оперативного лечения на головном мозге и сердце", — приводятся в сообщении слова заведующего отделением сосудистой хирургии Романа Султанова. Отмечается, что все оборудование нового комплекса — экспертного класса, оно позволяет получать качественное изображение при минимальной лучевой нагрузке, выполнять высокотехнологичные операции малоинвазивным методом, что способствует более быстрому восстановлению пациентов. Ремонт помещений, современную электропроводку, вентиляцию и подводку медицинских газов медучреждение выполнило за счет средств, полученных от платных услуг. Также губернатор пообщался с многодетными сотрудниками клиники, поздравил их с Годом семьи и вручил областные награды. Среди награжденных — медицинская сестра отделения новорожденных Оксана Кононова. В ее семье 20 детей, 11 из которых — приемные. Также гордость больницы — врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Михальчин. Вместе с супругой он воспитывает восьмерых детей, а на работе он в составе акушерской бригады помогает появляться на свет новым жителям региона.

https://ria.ru/20240313/festival-1932728641.html

https://ria.ru/20240312/vystavka-1932502127.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей цивилев, медучреждения, кемеровская область