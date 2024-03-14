https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1932857101.html

СБ ООН обсудит расследование по "Северным потокам"

СБ ООН обсудит расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2024

СБ ООН обсудит расследование по "Северным потокам"

Совет безопасности ООН в четверг по запросу России в закрытом режиме обсудит вопрос о необходимости проведения международного расследования диверсии на... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:38

2024-03-14T08:38

2024-03-14T08:38

в мире

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дмитрий полянский

совет безопасности оон

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ООН, 14 мар - РИА Новости. Совет безопасности ООН в четверг по запросу России в закрытом режиме обсудит вопрос о необходимости проведения международного расследования диверсии на трубопроводах "Северные потоки", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Четырнадцатого марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на "Северных потоках", - указал Полянский. "После того, как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали еще более понятны их никчемность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте", - указал он. По его словам, "просто дальше "тянуть резину" в Стокгольме и Копенгагене, видимо, уже не могли". "В Берлине пока еще тужатся, но картины это не меняет", - заметил дипломат. "Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе (ориентировочно в 19.00 по Москве)", - сообщил Полянский. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

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в мире, россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, дания, швеция