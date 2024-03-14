https://ria.ru/20240314/pvo-1933013472.html

На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей - РИА Новости, 14.03.2024

На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

Российская ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:38

2024-03-14T17:38

2024-03-14T17:44

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Российская ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей Над Белгородом и Белгородским районом. Погибли два человека, несколько человек получили ранения. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, о чем свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков