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На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 14.03.2024 (обновлено: 17:44 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/pvo-1933013472.html
На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей - РИА Новости, 14.03.2024
На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей
Российская ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:38
2024-03-14T17:44
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Российская ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей Над Белгородом и Белгородским районом. Погибли два человека, несколько человек получили ранения. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, о чем свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Российская ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он.
Сегодня утром Белгород и другие территории региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, около 08.30 мск над Белгородской областью ПВО были уничтожены восемь украинских реактивных снарядов. В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей Над Белгородом и Белгородским районом. Погибли два человека, несколько человек получили ранения. Сегодняшний обстрел Белгорода ВСУ велся ракетами чешской РСЗО Vampire, о чем свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Такие же комплексы уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря, когда погибли 25 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав Гладков
 
 
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