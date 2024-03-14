https://ria.ru/20240314/pvo-1933002485.html
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 14.03.2024
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области
Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:55
2024-03-14T16:55
2024-03-14T16:58
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."14 марта около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область
Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области
МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Орловской области
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"14 марта около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине