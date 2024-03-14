https://ria.ru/20240314/pvo-1933002485.html

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области - РИА Новости, 14.03.2024

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Орловской области

Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:55

2024-03-14T16:55

2024-03-14T16:58

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен средствами ПВО над Орловской областью, сообщили в четверг в Минобороны РФ."14 марта около 16.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, орловская область