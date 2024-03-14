https://ria.ru/20240314/pvo-1932950493.html

Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024

Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:01

2024-03-14T14:01

2024-03-14T14:01

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19731 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)