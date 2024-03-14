https://ria.ru/20240314/pvo-1932950493.html
Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников - РИА Новости, 14.03.2024
Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:01
2024-03-14T14:01
2024-03-14T14:01
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", - говорится в сообщении. Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 108 районах. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19731 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила около 140 беспилотников
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 8 снарядов РСЗО и 136 дронов