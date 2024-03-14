https://ria.ru/20240314/putin-1933004719.html

В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу

В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу - РИА Новости, 14.03.2024

В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу

Интервью главы российского государства Владимира Путина несло в себе конкретные посылы США и НАТО, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:04

2024-03-14T17:30

турция

россия

владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Интервью главы российского государства Владимира Путина несло в себе конкретные посылы США и НАТО, пишет dikGAZETE."Интервью известному журналисту Дмитрию Киселеву, генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня", оставило свой след в мировой политической повестке дня. Российский лидер вновь озвучил важные сигналы Западу", — отметил автор материала.Журналист выделил четыре детали в его интервью. Прежде всего, Путин подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала вариант применения ядерного оружия на Украине, однако Москва будет готова прибегнуть к нему в случае возникновения угрозы существованию государства и суверенитета. Путин предупреждает Запад, что страна в случае крайней необходимости готова к ядерной войне, объясняет автор.Во-вторых, президент подчеркнул, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя, а иностранные солдаты будут считаться интервентами, указывается в статье.Далее, Путин констатировал, что не доверяет Западу и готов с ним работать лишь на основе прописанных гарантий безопасности. Это тоже, по мнению автора, серьезный посыл.Наконец, глава государства заявил, что Россия готова к диалогу по Украине, но на основе реалий, а не "чьих-то" желаний, указывается в статье.Этими тезисами президент дал понять США и НАТО, что страна готова к гипотетическому противостоянию, и напомнил, что Запад не обладает достаточным потенциалом для этого, заключает автор.Путин накануне дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В нем он рассказал о критериях успешной работы, экономических и социальных задачах на ближайшие шесть лет, о будущем России, отношениях с Западом, а также о том, считает ли себя вершителем судеб.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html

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турция, россия, владимир путин, дмитрий киселев