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В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу - РИА Новости, 14.03.2024
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17:04 14.03.2024 (обновлено: 17:30 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/putin-1933004719.html
В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу
В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу - РИА Новости, 14.03.2024
В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу
Интервью главы российского государства Владимира Путина несло в себе конкретные посылы США и НАТО, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:30
турция
россия
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Интервью главы российского государства Владимира Путина несло в себе конкретные посылы США и НАТО, пишет dikGAZETE."Интервью известному журналисту Дмитрию Киселеву, генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня", оставило свой след в мировой политической повестке дня. Российский лидер вновь озвучил важные сигналы Западу", — отметил автор материала.Журналист выделил четыре детали в его интервью. Прежде всего, Путин подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала вариант применения ядерного оружия на Украине, однако Москва будет готова прибегнуть к нему в случае возникновения угрозы существованию государства и суверенитета. Путин предупреждает Запад, что страна в случае крайней необходимости готова к ядерной войне, объясняет автор.Во-вторых, президент подчеркнул, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя, а иностранные солдаты будут считаться интервентами, указывается в статье.Далее, Путин констатировал, что не доверяет Западу и готов с ним работать лишь на основе прописанных гарантий безопасности. Это тоже, по мнению автора, серьезный посыл.Наконец, глава государства заявил, что Россия готова к диалогу по Украине, но на основе реалий, а не "чьих-то" желаний, указывается в статье.Этими тезисами президент дал понять США и НАТО, что страна готова к гипотетическому противостоянию, и напомнил, что Запад не обладает достаточным потенциалом для этого, заключает автор.Путин накануне дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В нем он рассказал о критериях успешной работы, экономических и социальных задачах на ближайшие шесть лет, о будущем России, отношениях с Западом, а также о том, считает ли себя вершителем судеб.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html
https://ria.ru/20240312/putin-1932493150.html
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турция, россия, владимир путин, дмитрий киселев
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
В Турции увидели в интервью Путина четыре сигнала Западу

dikGAZETE: Путин в интервью послал Западу четыре предупреждения

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Интервью главы российского государства Владимира Путина несло в себе конкретные посылы США и НАТО, пишет dikGAZETE.
"Интервью известному журналисту Дмитрию Киселеву, генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня", оставило свой след в мировой политической повестке дня. Российский лидер вновь озвучил важные сигналы Западу", — отметил автор материала.
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Журналист выделил четыре детали в его интервью. Прежде всего, Путин подчеркнул, что Россия никогда не рассматривала вариант применения ядерного оружия на Украине, однако Москва будет готова прибегнуть к нему в случае возникновения угрозы существованию государства и суверенитета. Путин предупреждает Запад, что страна в случае крайней необходимости готова к ядерной войне, объясняет автор.
Во-вторых, президент подчеркнул, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя, а иностранные солдаты будут считаться интервентами, указывается в статье.
Далее, Путин констатировал, что не доверяет Западу и готов с ним работать лишь на основе прописанных гарантий безопасности. Это тоже, по мнению автора, серьезный посыл.
Наконец, глава государства заявил, что Россия готова к диалогу по Украине, но на основе реалий, а не "чьих-то" желаний, указывается в статье.
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Этими тезисами президент дал понять США и НАТО, что страна готова к гипотетическому противостоянию, и напомнил, что Запад не обладает достаточным потенциалом для этого, заключает автор.
Путин накануне дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. В нем он рассказал о критериях успешной работы, экономических и социальных задачах на ближайшие шесть лет, о будущем России, отношениях с Западом, а также о том, считает ли себя вершителем судеб.
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Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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