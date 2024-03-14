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Новые национальные проект должны запустить в 2025 году, заявил Путин
Новые национальные проект должны запустить в 2025 году, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
Новые национальные проект должны запустить в 2025 году, заявил Путин
Новые национальные проекты в России по итогам послания Федеральному Собранию должны быть запущены в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:59
2024-03-14T16:59
2024-03-14T17:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новые национальные проекты в России по итогам послания Федеральному Собранию должны быть запущены в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с правительством в четверг он напомнил, что в послании были поставлены конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. Также были обозначены задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сел, развитию транспортной и другой инфраструктуры."По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты", - подчеркнул Путин.Он отметил, что сформулированная в послании программа национального развития - это, фактически, план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе.Президент в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь". -0-
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Новые национальные проект должны запустить в 2025 году, заявил Путин
Путин: новые нацпроекты в РФ по итогам послания ФС должны запустить в 2025 году
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новые национальные проекты в России по итогам послания Федеральному Собранию должны быть запущены в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с правительством в четверг он напомнил, что в послании были поставлены конкретные цели в сфере демографии, здравоохранения, образования, воспитания детей и молодежи, подготовки кадров. Также были обозначены задачи по укреплению технологического суверенитета и формированию новых цифровых платформ, благоустройству городов и сел, развитию транспортной и другой инфраструктуры.
"По этим и другим ключевым направлениям уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что сформулированная в послании программа национального развития - это, фактически, план действий, который предстоит реализовать в ближайшие годы и в среднесрочной перспективе.
Президент в своем послании Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов: "Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", а также "Продолжительная и активная жизнь". -0-
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