https://ria.ru/20240314/putin-1933000427.html

Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин

Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024

Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин

Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:44

2024-03-14T16:44

2024-03-14T16:52

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Значимую роль, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240219/putin-1928183669.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество