https://ria.ru/20240314/putin-1933000427.html
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин
Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:44
2024-03-14T16:44
2024-03-14T16:52
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Значимую роль, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин
Путин: ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации