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Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
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16:44 14.03.2024 (обновлено: 16:52 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/putin-1933000427.html
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2024
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин
Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:44
2024-03-14T16:52
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи."Значимую роль, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240219/putin-1928183669.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть регионы, заявил Путин

Путин: ключевую роль в реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимира Путина
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ключевую роль в реализации национальных проектов должны играть регионы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи.
"Значимую роль, во многом ключевую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации", - сказал Путин.
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